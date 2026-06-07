Дано официальное разъяснение по факту смерти беременной женщины, доставленной в больницу для родов в Самарканде

·68·Общество
Дано официальное разъяснение по факту смерти беременной женщины, доставленной в больницу для родов в Самарканде

Управление здравоохранения Самаркандской области прокомментировало сообщения о смерти женщины, доставленной в больницу для родов в Иштыханском районе, и гибели плода.

Сообщается, что гражданка Н.Э. 10 апреля обратилась в родильное отделение центральной районной больницы Иштыханского района с болями в области живота и поясницы. В ходе обследования были выявлены серьезные изменения в состоянии плода.

Врачи объяснили пациентке необходимость экстренного кесарева сечения. Однако из-за отказа близких родственников от операции женщина была перевезена в другую больницу.

При последующем обследовании была зафиксирована гибель плода. Женщине была оказана медицинская помощь в стационаре, однако 14 апреля она скончалась.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в результате тромбоэмболии легочной артерии, острой сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности. В настоящее время продолжается проверка по данному факту.

СамаркандИштыханН.Э.
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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