Блогеров, размещающих скрытую рекламу, теперь будут штрафовать

·42·Общество
Блогеров, размещающих скрытую рекламу, теперь будут штрафовать

В период, когда социальные сети стали неотъемлемой частью нашей жизни, а мнение блогеров в виртуальном пространстве приобретает важное значение для общественности, был сделан решительный и важный шаг по защите прав потребителей в цифровой среде. Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей объявил о новых строгих требованиях с целью регулирования рынка рекламы в социальных сетях и обеспечения прозрачности. Отныне любые коммерческие материалы, размещаемые блогерами и создателями контента, должны в обязательном порядке иметь четкую и понятную маркировку.

Если платный характер поста или видео скрывается и материал подается как обычная рекомендация, это официально квалифицируется как правонарушение.

Новые правила, обязательные для соблюдения блогерами

Для предотвращения введения пользователей социальных сетей в заблуждение и раскрытия финансовых отношений между рекламодателем и блогером были введены следующие строгие нормы. С содержанием этих новых правил и последствиями их несоблюдения вы можете ознакомиться в специальной интегрированной таблице ниже:

Порядок и требования

Обязательные действия

Правовые последствия нарушения закона

Обязательные метки (хештеги)

В любом платном контенте в социальной сети «реклама», «спонсорство» или «платное сотрудничество» должны быть четко видны.

Потребитель имеет право знать о коммерческом характере материала, который он читает или смотрит.

Ответственность и штрафы

Любой пост, в котором не указано, что это реклама, с помощью специальных обозначений, автоматически скрытой (тайной) рекламой признается.

К авторам контента, нарушившим требования закона и обошедшим данные правила, будут применяться крупные административные штрафы.

Эти исторические меры служат не только формированию здоровой конкурентной среды в цифровом пространстве, но и защите обычных граждан от ложной или скрытой пропаганды.

Прозрачность и интересы потребителя — главный критерий

Нововведение, внедряемое Комитетом, является одним из самых правильных решений на пути к пресечению хаотичной рекламы в цифровой среде. Часто подписчики в социальных сетях принимали за искреннюю рекомендацию любимого блогера обычную рекламу, оплаченную крупными суммами. Новая система позволяет читателю объективно оценивать контент.

Комментарий Замин: Признаем, что сегодня многие наши блогеры, расхваливая тот или иной продукт, пытались скрыть от поклонников стоящий за этим немалый доход. Это новое требование Комитета по конкуренции положит начало настоящей культуре и прозрачности в социальных сетях. Теперь знаменитостям, избегающим маркировки «реклама», придется отвечать своими кошельками. Это имеет огромное значение для легализации рекламного рынка и повышения защиты прав потребителей на высший уровень. Мы рекомендуем блогерам с уважением относиться к законам и обеспечивать то, чтобы их поклонники не были обмануты!

Следите за самыми последними правовыми изменениями в интернете, жизнью блогеров и самыми горячими новостями в социальных сетях всегда вместе с нами на страницах Замин!

Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

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