Воздушный шар из Узбекистана упал в Таджикистане

На территории Таджикистана произошел инцидент с воздушным шаром, принадлежавшим гражданину Узбекистана. По предварительным данным, шар оторвался по неизвестным причинам и упал на землю.

Находившийся внутри шара гражданин Узбекистана получил телесные повреждения. Сообщается, что ему была оказана медицинская помощь, подробная информация о его состоянии пока не приводится.

В результате падения повреждены крыши двух близлежащих домов. На месте происшествия соответствующие службы проводят расследование.

Специалисты начали проверку для выяснения причин инцидента. По предварительным версиям, причиной могли стать техническая неисправность или погодные условия.