В Ташкенте и Хорезме пресечена торговля смертельными наркотиками

·21·Общество
В Ташкенте и Хорезме пресечена торговля смертельными наркотиками

Фото: Государственная служба безопасности

В нашей стране правоохранительными органами систематически проводятся мероприятия по обеспечению мира и спокойствия, а также борьбе с пороками, угрожающими здоровью народа и его будущему. В ходе очередных масштабных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных совместно сотрудниками Государственной службы безопасности (ГСБ) и органов внутренних дел, были разоблачены члены преступной группы, занимавшиеся незаконным выращиванием и распространением наркотических средств в столице Ташкенте и Хорезмской области. Благодаря бдительности оперативников из оборота было изъято крупное количество смертельных ядов, которые могли унести жизни многих людей.

С подробностями о лицах, попавших в сети черного рынка, изъятых у них вещественных доказательствах и обстоятельствах мест совершения преступлений вы можете ознакомиться в следующей специальной интегрированной таблице:

АНАЛИЗ ВЫЯВЛЕННЫХ ФАКТОВ В ХОДЕ ОПЕРАТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Место проведения операции и подозреваемые

Предпринятые действия и обнаруженные доказательства

Состав изъятых незаконных предметов

Источник и обстоятельства совершения преступления

Город Ташкент

(Мирзо-Улугбекский и Сергелийский районы)


Гражданин 1996 года рождения

(Ранее судимый)

Были осмотрены место временного проживания подозреваемого и двор, принадлежащий его матери.

• Наркотическое вещество в пластиковой емкости


• 300 зип-пакетов и изоляционные ленты


• 10 кустов каннабиса, 1 куст сушеной марихуаны


• Химические вещества и электронные весы

В столице налажена сеть по выращиванию и фасовке для распространения наркотических средств в лабораторных условиях.

Хорезмская область

(Территория Тупроккалинского района)

Пассажир 2003 года рождения

(Ургутский район Самаркандской области)

Был остановлен и досмотрен автомобиль марки «Кобалт», следовавший по маршруту «СамаркандХорезм».

810 граммов наркотического средства «опий».

Как выяснилось, этот смертельный яд был ввезен контрабандным путем из соседней страны и перевозился в Хорезм с целью сбыта.

По обоим фактам в установленном порядке возбуждены уголовные дела, в настоящее время следственные действия активно продолжаются.

«Подпольная лаборатория» в столице и отравитель, направлявшийся в оазис

В ходе первого оперативного мероприятия в квартире в Мирзо-Улугбекском районе столицы был задержан человек, готовивший наркотики к сбыту. В ходе расследования выяснилось, что он выращивал ядовитые растения в доме своей матери с использованием специальных химических веществ. Во втором случае было установлено, что молодой человек из Ургута, еще не достигший 23 лет, перевозил крупную партию «опия» в Хорезмский оазис для продажи. Правоохранительные органы в настоящее время проводят широкомасштабные поисковые мероприятия по выявлению других лиц и сообщников, причастных к этой контрабандной цепи.

Комментарий издания Замин: Наркомания — одно из самых страшных бедствий, разрушающих не только здоровье человека, но и будущее всего общества. Особенно прискорбно, что к таким преступлениям прибегают лица, ранее судимые и не сделавшие выводов из своих поступков, или молодежь, еще не полностью осознавшая жизненный путь, в погоне за легкими деньгами. Благодаря мастерству наших оперативников и решительным совместным действиям ядовитые вещества, которые должны были попасть на улицы нашей страны, были изъяты. Желаем успехов правоохранительным органам — стражам нашего спокойствия и здорового будущего! Равнодушие каждого гражданина к подозрительным ситуациям вокруг является гарантией нашего мира!

Следите за самыми последними оперативными мероприятиями, борьбой с преступностью и важнейшими новостями дня всегда на страницах Замин вместе с нами!

ТашкентХорезмСлужба государственной безопасностиСамаркандCobalt
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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