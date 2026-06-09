В ташкентском метро взорвался пауэрбанк из-за жары
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
На линии «Дустлик–Сергели» ташкентского метро произошел инцидент с пауэрбанком, принадлежащим пассажиру. Событие случилось утром 7 июня около 9:15.
По предварительным данным, в устройстве произошел технический сбой, и оно начало дымиться. После этого пауэрбанк бросили на пол вагона.
Сотрудники метро быстро взяли ситуацию под контроль и обеспечили безопасность пассажиров. Кадры происшествия распространились в социальных сетях и вызвали обсуждение среди пользователей.
Специалисты рекомендуют не оставлять пауэрбанки и другие зарядные устройства в жарких местах, а также не использовать поврежденные или некачественные устройства.
…