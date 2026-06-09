В приложении «Солик» появилась возможность направить кешбэк на посадку деревьев

·2·Общество
В приложении «Солик» появилась возможность направить кешбэк на посадку деревьев

В нашей стране последовательно реализуются благотворительные и инновационные инициативы, направленные на охрану окружающей среды, обеспечение экологической чистоты и расширение зеленых зон. Теперь пользователи популярного мобильного приложения Государственного налогового комитета «Солик» («Солик Мобиле») могут по своему желанию безвозмездно направлять накопленные средства кешбэка, возвращенные за повседневные покупки и различные услуги, на озеленение страны, а именно на посадку деревьев и саженцев. Об этой замечательной новой возможности, проникнутой любовью к природе, официально сообщило пресс-служба Налогового комитета.

Отмечается, что данное удобство, служащее дальнейшему развитию общенационального проекта «Яшил макон», было внедрено с целью обеспечения исполнения соответствующего постановления нашего уважаемого Президента от 18 ноября 2025 года. Этот экологический проект был успешно запущен в результате тесного и эффективного сотрудничества между Налоговым комитетом и Министерством экологии, охраны окружающей среды и изменения климата.

Для наших соотечественников, желающих внести вклад в экологически чистое будущее, этот новый вид услуг был полностью запущен в самой последней обновленной версии мобильного приложения «Солик» начиная с июня этого года. Пользователи приложения, демонстрируя свою жизненную и гражданскую позицию, могут легко и быстро перевести накопленные средства в онлайн-режиме, перейдя в раздел «Банковские карты» программы и воспользовавшись специально созданной услугой «Фонд посадки деревьев и саженцев».

Следует особо подчеркнуть, что перевод средств за счет кешбэка в этот благотворительный фонд носит исключительно добровольный характер. Каждый гражданин может либо перевести полученные средства кешбэка на свою банковскую карту для личных нужд, либо подарить их на посадку саженцев ради красоты нашей родной природы и чистоты воздуха. Это свидетельствует о гармоничном сочетании цифровой экономики и экологической культуры в нашей стране.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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