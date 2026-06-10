Немецкие клиники проявляют интерес к специалистам из Узбекистана

В Германии запущена программа по привлечению специалистов из Узбекистана с целью сокращения дефицита медицинских кадров, сообщает ДВ.

Согласно данным, в 2024 году в Германии оставалось более 32,6 тысячи незаполненных вакансий в сфере ухода за больными. В связи с этим страна начала активно привлекать иностранных специалистов.

После подписания соглашения о миграции и мобильности между Берлином и Ташкентом интерес к медицинским работникам из Узбекистана значительно возрос. Немецкая сторона отмечает, что процесс признания квалификации специалистов, подготовленных в Узбекистане, будет проходить относительно быстро.

В рамках сотрудничества в 2026 году планируется отправить в Германию первую группу из 20 медицинских работников, которые изучили немецкий язык до уровня Б2 и проходят профессиональную адаптацию.

По мнению экспертов, этот проект может создать новые возможности для узбекских медицинских работников на международном рынке труда.