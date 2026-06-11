Мужчина арестован на 15 суток из-за дорожного конфликта

В Учтепинском районе Ташкента мужчина, который из-за дорожного конфликта оскорбил женщину-водителя, был подвергнут административному аресту на 15 суток. Об этом сообщили в Главном управлении внутренних дел столицы.

По словам пострадавшей, она отвозила дочь в детский сад и медленно двигалась задним ходом. В этот момент мужчина, проезжавший по внутриквартальной дороге, где расположены два детских сада, преградил ей путь. Женщина отметила, что, поняв ситуацию, она попыталась отъехать в сторону.

Даже в момент, когда она сдавала назад, проезд по той дороге оставался возможным. Однако, несмотря на то, что мужчина мог проехать, не создавая помех, ситуация обострилась. По словам пострадавшей, в её адрес звучали грубые слова и оскорбления, а также у неё вырвали из рук телефон и не вернули его.

Женщина сообщила, что после случившегося находится в сильном психологическом стрессе и до сих пор не может прийти в себя.

Сообщается, что в отношении лица, которое в общественном месте выражалось нецензурной бранью и умышленно нарушило правила поведения в обществе, органами внутренних дел Учтепинского района был составлен административный протокол по статье 183 (мелкое хулиганство) Кодекса об административной ответственности. Собранные документы в установленном порядке были направлены в районный суд по уголовным делам.

Согласно решению суда, мужчине назначено наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток. В своих показаниях он признал вину и попросил прощения. Он заявил, что в будущем подобное не повторится и он научится контролировать свой гнев.

После инцидента пострадавшей женщине был выдан охранный ордер для обеспечения её безопасности.