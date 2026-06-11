Мужчина арестован на 15 суток из-за дорожного конфликта

·2·Общество
Мужчина арестован на 15 суток из-за дорожного конфликта

В Учтепинском районе Ташкента мужчина, который из-за дорожного конфликта оскорбил женщину-водителя, был подвергнут административному аресту на 15 суток. Об этом сообщили в Главном управлении внутренних дел столицы.

По словам пострадавшей, она отвозила дочь в детский сад и медленно двигалась задним ходом. В этот момент мужчина, проезжавший по внутриквартальной дороге, где расположены два детских сада, преградил ей путь. Женщина отметила, что, поняв ситуацию, она попыталась отъехать в сторону.

Даже в момент, когда она сдавала назад, проезд по той дороге оставался возможным. Однако, несмотря на то, что мужчина мог проехать, не создавая помех, ситуация обострилась. По словам пострадавшей, в её адрес звучали грубые слова и оскорбления, а также у неё вырвали из рук телефон и не вернули его.

Женщина сообщила, что после случившегося находится в сильном психологическом стрессе и до сих пор не может прийти в себя.

Сообщается, что в отношении лица, которое в общественном месте выражалось нецензурной бранью и умышленно нарушило правила поведения в обществе, органами внутренних дел Учтепинского района был составлен административный протокол по статье 183 (мелкое хулиганство) Кодекса об административной ответственности. Собранные документы в установленном порядке были направлены в районный суд по уголовным делам.

Согласно решению суда, мужчине назначено наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток. В своих показаниях он признал вину и попросил прощения. Он заявил, что в будущем подобное не повторится и он научится контролировать свой гнев.

После инцидента пострадавшей женщине был выдан охранный ордер для обеспечения её безопасности.

ТашкентУчтепинский районДорожный конфликтАдминистративный арестГУВД
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

В Ташкенте мужчина, оскорбивший женщину-водителя, арестован на пятнадцать сутокВ Ташкенте мужчина, оскорбивший женщину-водителя, арестован на пятнадцать сутокВчера, 16:19Проблемы из-за пранка: узбекистанский блогер задержан в МосквеПроблемы из-за пранка: узбекистанский блогер задержан в МосквеВчера, 10:05В Зангиате задержан мужчина, пытавшийся незаконно продать более 10 кг серебраВ Зангиате задержан мужчина, пытавшийся незаконно продать более 10 кг серебраВчера, 09:40Немецкие клиники проявляют интерес к специалистам из УзбекистанаНемецкие клиники проявляют интерес к специалистам из УзбекистанаВчера, 09:33Конфискованы несертифицированные лекарства на сумму почти 900 млн сумовКонфискованы несертифицированные лекарства на сумму почти 900 млн сумовВчера, 09:21Найден автомобиль Нексиа-3, скрывавшийся с 130 неоплаченными штрафамиНайден автомобиль Нексиа-3, скрывавшийся с 130 неоплаченными штрафамиВчера, 09:12
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Общество новости

Огромное море, появившееся посреди пустыни в Узбекистане, удивляет всех
Огромное море, появившееся посреди пустыни в Узбекистане, удивляет всех
Подтвердилось ли наличие крокодила в Большом Ферганском канале?
Подтвердилось ли наличие крокодила в Большом Ферганском канале?
«Живой концерт» на стройплощадке: необычное шоу рабочих покорило интернет
«Живой концерт» на стройплощадке: необычное шоу рабочих покорило интернет
В Кашкадарье родился «ребенок-богатырь»
В Кашкадарье родился «ребенок-богатырь»
Парень 2007 года рождения женился на своей соседке
Парень 2007 года рождения женился на своей соседке
В Самарканде водитель уснул за рулем и совершил страшное ДТП
В Самарканде водитель уснул за рулем и совершил страшное ДТП
Операция известного блогера в Казахстане закончилась трагедией
Операция известного блогера в Казахстане закончилась трагедией
Букет стоимостью 3200 долларов вызвал бурные обсуждения
Букет стоимостью 3200 долларов вызвал бурные обсуждения