В Андижане четверо сотрудников скончались от отравления ядовитым газом в туалете

На территории Центральной поликлиники Мархаматского района Андижанской области произошел несчастный случай. В результате инцидента погибли 4 технических сотрудника районного медицинского объединения.

Сообщается, что И. Нишонов, М. Матхоликов, К. Мамажонов и Л. Косимов погибли при исполнении служебных обязанностей.

По предварительным данным, они пытались очистить выгребную яму туалета на территории поликлиники. Предполагается, что в процессе они отравились скопившимся в яме ядовитым газом и потеряли сознание.

По данному факту ОВД Мархаматского района возбудило уголовное дело. В настоящее время устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.