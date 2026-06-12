Вопрос материального обеспечения детей решен

Защита прав и интересов граждан, особенно обеспечение материальной поддержки несовершеннолетних детей, является одним из приоритетных направлений деятельности органов Бюро.

В частности, в производстве Ташкентского районного отдела Бюро находился исполнительный документ на основании судебного приказа Зангиатинского межрайонного суда по гражданским делам о взыскании с должника М. Юлдашева алиментов в пользу взыскателя С. Юлдашевой в размере 1/3 части дохода.

В целях исполнения данного исполнительного документа государственным исполнителем был осуществлен ряд исполнительных действий в порядке, установленном законодательством. В результате принятых эффективных мер с должника в пользу взыскателя С. Юлдашевой было обеспечено взыскание алиментных платежей на общую сумму 5 000 долларов США.

В результате данных исполнительных действий законные права и интересы несовершеннолетних детей были защищены, а исполнение судебного акта обеспечено на практике.