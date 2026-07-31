Саида Мирзиёева резко раскритиковала дизайн-код Ташкента

Руководитель Администрации Президента Республики Узбекистан Саида Мирзиёева высказала резкую критику по поводу реализации требований дизайн-кода в городе Ташкенте. Об этом она заявила 30 июля в ходе визита в махаллю «Лолазор» Мирабадского района столицы.

Во время визита были изучены обращения граждан по поводу незаконных строительных работ в махалле, сноса детской площадки и вырубки деревьев. В ходе этого процесса Саида Мирзиёева, обратившись к первому заместителю хокима города Ташкента Бахтиёру Рахмонову, подвергла жесткой критике ситуацию, связанную с внешним видом столицы.

«Не устраивайте новогоднюю елку. Дизайн-код города — это важный вопрос. Я вижу ваш дизайн-код, везде позор», — сказала она.

Также, покидая махаллю, она поручила Бахтиёру Рахмонову донести вопросы дизайн-кода и другие проблемы до хокима города Ташкента Шавката Умурзакова, подчеркнув: «Пусть не позорятся».

Стоит напомнить, что решением Ташкентского городского Кенгаша народных депутатов от 17 февраля 2026 года правила дизайн-кода столицы были официально утверждены. Документ нацелен на освобождение улиц и зданий города от хаотичных рекламных баннеров, объявлений и визуальных элементов, негативно влияющих на внешний облик, а также на формирование единого архитектурного стиля.

Однако после принятия данных правил со стороны предпринимателей также был высказан ряд возражений. В частности, отмечалось, что требование использовать вместо корпоративных цветов нейтральные или пастельные цвета на вывесках и рекламе противоречит интересам многих брендов.

В то же время дискуссии вызвало и то, что в постановлении не были приведены четкие технические критерии, определяющие, какой именно цвет или дизайн соответствует или не соответствует облику города.

Предпринимателям был выделен трехмесячный срок на адаптацию к требованиям дизайн-кода, что, как подчеркивалось, влечет за собой большие дополнительные расходы, особенно для компаний, имеющих несколько филиалов.