Нелли Лас в Челси: от девушки-боксера до новой звезды

Как сообщает The Athletic, одна из самых перспективных молодых представительниц английского женского футбола Нелли Лас продолжит карьеру в составе Челси. Универсальный фланговый игрок, которой исполнилось всего 18 лет, стала четвертым приобретением лондонского клуба в летнее трансферное окно и будет выступать в одной команде с легендарной Люси Бронз, которую она считала своим кумиром с детства. Этот трансфер расценивается как важный шаг для молодого таланта как в плане командного, так и личностного роста. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Год назад в интервью СМИ Нелли Лас открыто заявляла, что стремится быть похожей на Люси Бронз и даже превзойти ее достижения. Теперь это грандиозное намерение воплотилось в реальность: на тренировочной базе в Кобхэме она сможет набираться опыта, тренируясь не только со своим кумиром, но и с австралийской звездной прайм-крайней защитницей Элли Карпентер. Главный тренер Челси Соня Бомпастор и ее тренерский штаб высоко оценили потенциал именно Лас и приняли решение пригласить ее в команду.

Доверие Сони Бомпастор и корни футболистки

Соня Бомпастор, возглавлявшая академию Лиона и заявившая о себе во главе основной команды, ставшей восьмикратным победителем Лиги чемпионов, прекрасно знает все секреты работы с молодыми игроками. В то время как Челси пытается восстановить свои позиции после худшего сезона за последние семь лет, выбор тренерского штаба в пользу именно Нелли Лас объясняется ее уникальным характером и трудолюбием. Корни футболистки, чья настоящая фамилия Ласова, уходят в Словакию. Ее мать Паула переехала с детьми в Англию в 2006 году, и Лас выросла, полюбив футбол в регионе Лестер.

Гоняя мяч с братьями с раннего возраста, Лас сначала играла вместе с мальчиками в команде Бомонт Парк. Несмотря на присоединение к клубу Лестер в 13 лет, по поддержке и мудрым советам матери она предпочла сначала остаться в более скромной команде для собственного развития. Позже, вернувшись в состав Лестера, она провела яркий сезон в первой команде уже в 16 лет и вышла на поле против своего тогдашнего кумира Люси Бронз в матче против Челси.

Неустанный труд и успехи на международной арене

На пути к становлению профессиональным футболистом Нелли Лас преодолела множество трудностей. Занятия в тренажерных залах, работа с большими весами и индивидуальные тренировки с тренерами привнесли в ее игру невероятный атлетизм и безупречные технические качества. Эти достоинства помогли ей уже в 15 лет стать игроком основы Лестера У-21 и успешно пробиться в молодежные сборные Англии.

Она достойно защищает честь родной страны на международной арене. В частности, Лас сыграла важную роль в составе женской сборной Англии, дошедшей до финала чемпионата Европы У-17 в 2024 году и в том же году участвовавшей в полуфинале чемпионата мира. Также она защищает честь сборных У-19 и У-20, которые готовятся к предстоящему чемпионату мира.