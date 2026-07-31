Каннаваро вернулся в Ташкент: какой сигнал он подал тренерам? (видео)

Главный тренер национальной сборной Узбекистана Фабио Каннаваро снова в Ташкенте. Итальянский специалист принял участие в очередной конференции, организованной в рамках «Проекта талантливых тренеров», и встретился с местными тренерами на одном поле.

Этот визит не остался рядовым протокольным мероприятием. Мысли, высказанные на конференции, показали, что в узбекском футболе основное внимание уделяется не только результатам сборной, но и подготовке нового поколения тренеров.

Арматов обратился к тренерам с важным посланием

На конференции выступил первый вице-президент Ассоциации футбола Узбекистана Равшан Ирматов, подчеркнувший, что развитию футбола в стране уделяется огромное внимание на государственном уровне.

По его словам, за последние семь лет в сфере футбола было принято девять президентских постановлений. Ирматов оценил этот показатель как выражение высокого внимания к футбольной инфраструктуре, системе подготовки тренеров и поддержке молодых талантов.

Он отметил, что на конференцию собрались специалисты, неравнодушные к судьбе отечественного футбола, и пожелал участникам успехов в воспитании молодых футболистов и выведении национального футбола на новый уровень.

Равшан Ирматов в настоящее время занимает должность первого вице-президента АФУ и участвует в работе ассоциации по развитию футбольных технологий и тренерской системы.

Почему участие Каннаваро важно?

Фабио Каннаваро выступил перед участниками конференции в качестве главного тренера национальной сборной Узбекистана. Участие итальянского специалиста в такой встрече с местными тренерами важно с точки зрения укрепления связи между сборной и футбольными школами в регионах.

Каннаваро в настоящее время возглавляет национальную сборную Узбекистана. Ранее он уже подчеркивал, что его штаб при выборе игроков обращает внимание не на возраст, а на подготовку, физическое состояние и результаты, показанные на поле.

Этот подход дает четкий сигнал тренерам, работающим с молодежью: мало просто найти талантливого игрока. Его также необходимо подготовить на высоком уровне в физическом, тактическом и психологическом плане.

Участие Каннаваро в конференции позволило местным тренерам напрямую услышать взгляды футболиста, выигравшего чемпионат мира, и специалиста с международным опытом.

Одил Ахмедов также выступил перед тренерами

В мероприятии также принял участие вице-президент АФУ Одил Ахмедов, обратившийся к участникам конференции.

На предыдущих конференциях «Талантливые тренеры» Ахмедов назвал этот проект важным для узбекского футбола и подчеркнул, что новых футбольных звезд будут открывать именно знающие и современно мыслящие тренеры.

Участие бывшего капитана национальной сборной в этом процессе показывает, что проект состоит не только из теоретических лекций. В нем объединяется опыт бывших футболистов, хорошо знающих атмосферу большого футбола, действующих тренеров и руководителей сферы.

Чему проект учит тренеров?

На предыдущих конференциях проекта «Талантливые тренеры» обсуждались следующие вопросы:

формирование философии игры, подходящей под узбекский футбол;

подготовка футболистов на основе долгосрочного плана;

правильное психологическое направление молодежи;

значение диетологии в современном футболе;

анализ игр и тренировок;

использование цифровых технологий в академиях.

В рамках проекта тренеры, работающие в детском футболе, профессиональных клубах и региональных академиях, обмениваются опытом. В предыдущих конференциях участвовали тренеры детского футбола и клубов со всех областей страны.

Эта система предполагает подготовку тренера не просто как специалиста, проводящего тренировки, а как человека, управляющего многолетним развитием игрока.

Основное внимание теперь уделяется качеству тренеров

В Узбекистане в последние годы расширилась инфраструктура футбольных академий, полей и национальных команд. Однако любое современное поле и база не принесут ожидаемого результата, если на них не будет квалифицированного тренера.

Поэтому проект «Талантливые тренеры» может стать одним из важнейших звеньев футбольных реформ.

Будущее молодого футболиста во многом зависит от тренера, который заметил его первым и направил по правильному пути. Неправильная нагрузка или невнимательность могут погубить талант, а правильная система способна превратить обычного ребенка в профессионального футболиста.

Чего Каннаваро ждет от местных тренеров?

Исходя из предыдущих заявлений Каннаваро, чтобы пробиться в национальную сборную, игроки должны убедить тренерский штаб своей игрой. Он заявлял, что при отборе кандидатов в сборную обращает внимание на труд игрока на тренировках, физическую подготовку и отношение к конкуренции.

Следовательно, перед региональными и клубными тренерами стоят несколько важных задач:

раннее выявление талантов;

своевременное исправление технических ошибок;

правильное физическое развитие футболиста;

психологическая подготовка его к давлению большого футбола;

формирование дисциплины и профессионального отношения.

Каннаваро принимает в сборную уже готовых игроков. А фундамент этой подготовки закладывается в детском и клубном футболе.

Главный вывод

Возвращение Фабио Каннаваро в Ташкент и его участие в конференции «Талантливые тренеры» показали, что в узбекском футболе формируется новый подход.

Равшан Ирматов подчеркнул внимание, уделяемое футболу со стороны государства, и принятые решения. Одил Ахмедов сделал акцент на роли тренеров в открытии новых футбольных звезд. А участие Каннаваро создало важную возможность для прямого диалога между местными тренерами и национальной сборной.

Очередной громкий результат в узбекском футболе придет не только благодаря известным игрокам или зарубежным специалистам. Его фундамент построят знающие, требовательные и современные тренеры, которые каждый день работают с молодежью в регионах.

Теперь главный вопрос — как быстро знания, полученные на этих конференциях, превратятся в практический результат на футбольных полях?