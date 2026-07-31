В Брюсселе на футболиста Мохаммеда Фусеини было совершено вооруженное нападение

·52·Спорт
В Брюсселе на футболиста Мохаммеда Фусеини было совершено вооруженное нападение

Нападающий бельгийского клуба «Рояль Юнион» Мохаммед Фусеини подвергся жестокому избиению со стороны пяти преступников возле ночного клуба в Брюсселе и лишился крупных ценностей. Как сообщает издание Хет Лаатсте Ниеувс, 24-летний игрок сборной Ганы подвергся нападению неизвестных лиц, когда выходил из ночного клуба и направлялся к своему личному автомобилю. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Инцидент произошел в воскресенье около 6:30 утра на авеню Луизы в Брюсселе. Когда пострадавший приближался к своей машине, пятеро подозреваемых в масках силой вытащили его из автомобиля. Несмотря на то, что Мохаммед Фусеини попытался оказать сопротивление, трое нападавших повалили его на землю с помощью удушающего приема и, навалившись сверху, отобрали ценные вещи.

Преступники забрали мобильный телефон футболиста и часы Ролекс Датеджуст стоимостью от 8 до 14 тысяч евро. Один из одноклубников, находившийся на месте происшествия, успел зафиксировать преступление на свой телефон. Эта видеозапись стала важным основанием для правоохранительных органов в оперативном установлении и поиске преступников.

Официальное заявление клуба и медицинская помощь

По информации пресс-службы «Рояль Юнион», сразу после инцидента футболист был доставлен в больницу и прошел необходимый медицинский осмотр. Руководство клуба выразило благодарность брюссельской полиции за оперативную и эффективную работу. Поскольку полученные травмы оказались не слишком серьезными, нападающий быстро вернулся к тренировкам.

Ссылаясь на заявление Брюссельской прокуратуры, сообщается, что в результате оперативных мероприятий по данному факту разбоя был задержан один подозреваемый в возрасте 23 лет. В его квартире были найдены похищенные вещи, принадлежавшие пострадавшим. В настоящее время этот человек содержится в тюрьме Харен, и ему официально предъявлены обвинения по статьям о насилии и грабеже, совершенных организованной группой.

Адвокат подозреваемого Самуэль Розенблатт в интервью прессе заявил, что его клиент осознал всю серьезность совершенного поступка и раскаивается. Он также подчеркнул, что не может раскрывать другие подробности, так как следственные действия продолжаются. Сообщается, что двое из трех пострадавших временно утратили трудоспособность в результате этого нападения.

Для Мохаммеда Фусеини, стабильно выступающего за команду в текущем сезоне, этот инцидент стал еще одним серьезным психологическим ударом вне спорта. Напомним, что в сезоне 2025–2026 годов футболист пропустил 145 дней из-за травм мышц, голеностопа и колена, пропустив 25 матчей. Его действующий контракт с клубом рассчитан до 2028 года.

Мохаммед ФусеиниРояль ЮнионБрюссельОграблениеСборная Ганы
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Jahongir Tursunov
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