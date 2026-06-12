В Андижане пресечена попытка ввоза золота в футляре для туши, флаконе духов и ручке

В Андижане на приграничном таможенном посту «Дустлик» были выявлены попытки незаконного ввоза золота.

В ходе таможенного контроля был проведен досмотр багажа двух женщин. Выяснилось, что одна из них спрятала 3 слитка золота внутри футляра для туши для ресниц.

Ее спутница пыталась провезти золотые слитки, спрятав их во флаконе духов и внутри ручки.

Также было установлено, что еще один гражданин пытался ввезти ювелирные изделия, спрятав их внутри головного убора (тюбетейки).

Данные золотые изделия были изъяты на временное хранение в установленном порядке. По факту происшествия ведется расследование.