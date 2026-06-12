В Ташкентской области обнаружен Спарк, нарушивший ПДД 344 раза

·12·Общество
В Ташкентской области обнаружен Спарк, нарушивший ПДД 344 раза

В городе Ангрен Ташкентской области был обнаружен автомобиль марки Спарк, находившийся в розыске.

По данным Бюро принудительного исполнения, на данном автомобиле было совершено 344 нарушения правил дорожного движения.

За нарушения были назначены штрафы на сумму более 175 миллионов сумов, однако они не были оплачены вовремя.

В связи с этим исполнительные документы были приняты в производство, а автомобиль объявлен в розыск. В настоящее время по данному факту продолжаются исполнительные действия.

Ташкентская областьАнгренБПИПДДШтрафы
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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