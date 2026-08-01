В Касби пациент арестован за сексуальные домогательства к медсестре

·43·Общество
В Касби пациент арестован за сексуальные домогательства к медсестре

24 июня текущего года в поликлинике, расположенной в махалле «Майманок» Касбийского района Кашкадарьинской области, со стороны пациента были совершены неправомерные действия в отношении медсестры.

Сообщается, что 24-летний парень вошел в кабинет для процедур и предложил медсестре вместе поесть. После того как медсестра отклонила это предложение, он схватил ее за руку, поцеловал в шею и совершил действия сексуального характера без ее согласия.

По данному факту было проведено соответствующее разбирательство, и дело дошло до суда. В ходе судебного процесса действиям парня была дана правовая оценка, и к нему было применено административное взыскание.

По решению суда молодой человек был подвергнут административному аресту сроком на 5 суток.

КасбиМайманокКашкадарья
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Пресечена наркоторговая цепь в Намангане: изъято 11,7 кг «гашиша»Пресечена наркоторговая цепь в Намангане: изъято 11,7 кг «гашиша»Сегодня, 10:15Блогерша получила необычный подарок за 1 млн подписчиков (фото)Блогерша получила необычный подарок за 1 млн подписчиков (фото)Сегодня, 09:47В Фергане всех шокировала перевозка 28 детей в машине ДамасВ Фергане всех шокировала перевозка 28 детей в машине ДамасСегодня, 00:59Поездка на работу в Латвию станет проще: в Ташкенте открывается учебный полигон для водителейПоездка на работу в Латвию станет проще: в Ташкенте открывается учебный полигон для водителейВчера, 22:27В Андижане пойманы те, кто хотел продать землю: мошенничество на 39 тысяч долларовВ Андижане пойманы те, кто хотел продать землю: мошенничество на 39 тысяч долларовВчера, 22:23Почему вы родились именно в этот день? Узнайте что-то важное для вашей жизниПочему вы родились именно в этот день? Узнайте что-то важное для вашей жизниВчера, 20:06
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Общество новости

Подарок арабского шейха узбекистанке вызвал бурные обсуждения в сети
Подарок арабского шейха узбекистанке вызвал бурные обсуждения в сети
Абдуқодир Ҳусанов замечен в свадебном кортеже Аббоса Файзуллаева (видео)
Абдуқодир Ҳусанов замечен в свадебном кортеже Аббоса Файзуллаева (видео)
Древняя традиция на свадьбе Аббоса Файзуллаева: «келин салом» восхитил гостей
Древняя традиция на свадьбе Аббоса Файзуллаева: «келин салом» восхитил гостей
Незаконное строительство обошлось дорого
Незаконное строительство обошлось дорого
Узбекский мастер создал новую технику из мотоблока и «Жигулей»
Узбекский мастер создал новую технику из мотоблока и «Жигулей»
Неожиданный результат: одно одеяло изменило внешний вид целого Оникс!
Неожиданный результат: одно одеяло изменило внешний вид целого Оникс!
В Узбекистане дрессированная саранча, выставленная на продажу за миллион сумов, вызвала ажиотаж в сети
В Узбекистане дрессированная саранча, выставленная на продажу за миллион сумов, вызвала ажиотаж в сети
Парень, играющий на дойре в воде, подвергся критике
Парень, играющий на дойре в воде, подвергся критике