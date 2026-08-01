В Касби пациент арестован за сексуальные домогательства к медсестре

24 июня текущего года в поликлинике, расположенной в махалле «Майманок» Касбийского района Кашкадарьинской области, со стороны пациента были совершены неправомерные действия в отношении медсестры.

Сообщается, что 24-летний парень вошел в кабинет для процедур и предложил медсестре вместе поесть. После того как медсестра отклонила это предложение, он схватил ее за руку, поцеловал в шею и совершил действия сексуального характера без ее согласия.

По данному факту было проведено соответствующее разбирательство, и дело дошло до суда. В ходе судебного процесса действиям парня была дана правовая оценка, и к нему было применено административное взыскание.

По решению суда молодой человек был подвергнут административному аресту сроком на 5 суток.