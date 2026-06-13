В Турции за три дня скончались 4 гражданина Узбекистана

Стало известно, что за последние три дня в Турции скончались 4 гражданина Узбекистана.

11 июня в результате ДТП на Северной Мраморноморской автомагистрали в Стамбуле погибли 31-летняя гражданка Узбекистана, ее супруг-турок и их 2-месячный ребенок.

12 июня в другом дорожно-транспортном происшествии в районе Тузла от полученных тяжелых травм скончался 23-летний гражданин Узбекистана.

Также в стамбульской больнице скончалась 58-летняя гражданка Узбекистана, долгое время боровшаяся с онкологическим заболеванием.

Генеральное консульство Узбекистана в Стамбуле выразило соболезнования родным погибших и сообщило, что ведутся работы по отправке тел на родину и оказанию консульско-правовой помощи.