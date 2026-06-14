В Ферганской области в результате ДТП погибли два человека

·18·Общество
В Ферганской области в результате ДТП погибли два человека

Как сообщили в Управлении безопасности дорожного движения Ферганской области, сегодня, 14 июня, в Узбекистанском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Лакетти-2 и грузовика.

По предварительным данным, водитель Лакетти-2 Р.Н. 2008 года рождения, не соблюдая правила обгона, выехал на полосу встречного движения.

После этого автомобиль столкнулся с грузовиком Фав Тигер под управлением Р.О. 1973 года рождения, который двигался по своей полосе.

В результате происшествия водитель Лакетти-2 Р.Н. и пассажир автомобиля З.Ш. 2007 года рождения получили тяжелые травмы.

Несмотря на доставку в больницу и оказанную медицинскую помощь, они скончались.

В настоящее время районным ОВД по данному факту проводятся доследственные мероприятия.

Ранее сообщалось о ДТП с участием Нексиа-2 и Оникс в Кувинском районе Ферганской области.

В результате того происшествия 49-летний водитель автомобиля Нексиа-2 получил тяжелые телесные повреждения и скончался в больнице.

Ферганская областьДТППроисшествияУзбекистанБезопасность дорожного движения
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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