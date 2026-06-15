«Застал за изменой» — кот, принесший подарок своей возлюбленной, стал звездой интернета

В социальных сетях активно обсуждают забавное видео с участием котов. Ролик за короткое время набрал миллионы просмотров и стал поводом для создания множества шуток и мемов.

На кадрах видно, как один кот подходит к другому, держа в зубах мышь. Пользователи сравнили ситуацию с человеческими отношениями и придумали ей оригинальный сюжет.

В одном из самых популярных комментариев говорится: «Кот принес подарок своей возлюбленной, вернувшейся с фестиваля, но застал её за изменой».

Другие пользователи отнеслись к ситуации с юмором, оставляя комментарии вроде: «Главное, что мышь осталась жива» и «Это самая драматичная история любви этого года».