Миллионные доходы от рекламы: 6 популярных блогеров подозреваются в неуплате налогов

·36·Общество
Миллионные доходы от рекламы: 6 популярных блогеров подозреваются в неуплате налогов

Налоговый комитет изучил деятельность 110 блогеров в стране. Согласно данным, часть из них работает как самозанятые, другие — в качестве индивидуальных предпринимателей или физических лиц.

В ходе анализа выяснилось, что 6 самых популярных блогеров могли не уплатить в бюджет около 3,1 миллиарда сумов налогов.

В 2025 году изученными блогерами было задекларировано 2,7 миллиарда сумов дохода, при этом уплаченный налог составил 110 миллионов сумов.

Налоговый комитет напомнил, что блогерская деятельность является видом предпринимательства. Блогерам предоставлен 3-месячный срок для приведения своей деятельности в соответствие с законодательством.

УзбекистанНалогиБлогерыЭкономикаНалоговый комитет
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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