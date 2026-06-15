Миллионные доходы от рекламы: 6 популярных блогеров подозреваются в неуплате налогов

Налоговый комитет изучил деятельность 110 блогеров в стране. Согласно данным, часть из них работает как самозанятые, другие — в качестве индивидуальных предпринимателей или физических лиц.

В ходе анализа выяснилось, что 6 самых популярных блогеров могли не уплатить в бюджет около 3,1 миллиарда сумов налогов.

В 2025 году изученными блогерами было задекларировано 2,7 миллиарда сумов дохода, при этом уплаченный налог составил 110 миллионов сумов.

Налоговый комитет напомнил, что блогерская деятельность является видом предпринимательства. Блогерам предоставлен 3-месячный срок для приведения своей деятельности в соответствие с законодательством.