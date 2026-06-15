Отец из Ташкента выплатил алименты авансом до 2038 года

В Юнусабадском районе завершилось необычное исполнительное производство, связанное со взысканием алиментов, проводимое Бюро принудительного исполнения.

Сообщается, что гражданин Ж.Р. с 2023 года перестал выплачивать алименты. В связи с этим в 2025 году он был объявлен в розыск.

После применения принудительных мер должник полностью погасил накопившуюся задолженность по алиментам в размере 43 миллионов сумов.

После этого он решил заранее выполнить свои алиментные обязательства до достижения ребенком совершеннолетия.

Согласно расчетам, за период с апреля 2026 года по январь 2038 года было выплачено 531,7 миллиона сумов в качестве алиментов.

В результате общая сумма была полностью перечислена на банковскую карту матери ребенка.

Таким образом, исполнительное производство по алиментам было фактически завершено в связи с полным выполнением должником своих обязательств.