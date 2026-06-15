Отец из Ташкента выплатил алименты авансом до 2038 года

·24·Общество
Отец из Ташкента выплатил алименты авансом до 2038 года

В Юнусабадском районе завершилось необычное исполнительное производство, связанное со взысканием алиментов, проводимое Бюро принудительного исполнения.

Сообщается, что гражданин Ж.Р. с 2023 года перестал выплачивать алименты. В связи с этим в 2025 году он был объявлен в розыск.

После применения принудительных мер должник полностью погасил накопившуюся задолженность по алиментам в размере 43 миллионов сумов.

После этого он решил заранее выполнить свои алиментные обязательства до достижения ребенком совершеннолетия.

Согласно расчетам, за период с апреля 2026 года по январь 2038 года было выплачено 531,7 миллиона сумов в качестве алиментов.

В результате общая сумма была полностью перечислена на банковскую карту матери ребенка.

Таким образом, исполнительное производство по алиментам было фактически завершено в связи с полным выполнением должником своих обязательств.

ТашкентАлиментыБюро принудительного исполненияОбществоУзбекистан
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

В Андижане арестовано текстильное оборудование на 4,9 млрд сумов из-за кредитной задолженностиВ Андижане арестовано текстильное оборудование на 4,9 млрд сумов из-за кредитной задолженностиСегодня, 12:36Водитель Дамас, пытавшийся совершить обгон, вылетел с дорогиВодитель Дамас, пытавшийся совершить обгон, вылетел с дорогиСегодня, 12:33На перевале Камчик опрокинулся грузовик, груз рассыпалсяНа перевале Камчик опрокинулся грузовик, груз рассыпалсяСегодня, 12:31Интересы граждан – критерий справедливостиИнтересы граждан – критерий справедливостиСегодня, 12:08Водитель Дамас попал в ДТП при попытке обгонаВодитель Дамас попал в ДТП при попытке обгонаСегодня, 10:24В Ташкенте перед домом сгорел автомобиль Нексиа-3В Ташкенте перед домом сгорел автомобиль Нексиа-3Сегодня, 08:42
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Общество новости

Огромное море, появившееся посреди пустыни в Узбекистане, удивляет всех
Огромное море, появившееся посреди пустыни в Узбекистане, удивляет всех
В Бухаре обнаружили редкое существо из эпохи динозавров
В Бухаре обнаружили редкое существо из эпохи динозавров
Подтвердилось ли наличие крокодила в Большом Ферганском канале?
Подтвердилось ли наличие крокодила в Большом Ферганском канале?
В Самарканде водитель уснул за рулем и совершил страшное ДТП
В Самарканде водитель уснул за рулем и совершил страшное ДТП
Операция известного блогера в Казахстане закончилась трагедией
Операция известного блогера в Казахстане закончилась трагедией
Букет стоимостью 3200 долларов вызвал бурные обсуждения
Букет стоимостью 3200 долларов вызвал бурные обсуждения
В Хорезме выпускники подарили учителю квартиру
В Хорезме выпускники подарили учителю квартиру
В Узбекистане девочка принесла домой змею, назвав её «другом»
В Узбекистане девочка принесла домой змею, назвав её «другом»