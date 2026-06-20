В Намангане раскрыта торговля крупной суммой фальшивой валюты

В ходе оперативных мероприятий, проведенных Службой государственной безопасности (СГБ) в Наманганской области, задержаны члены преступной группы, пытавшиеся обогатиться путем ввода в оборот фальшивых долларов США. Они были остановлены в момент обмена крупной суммы фальшивых денег на настоящую валюту.

Детали преступной схемы и операции

Показатель / Информация Детали Подозреваемые Граждане в возрасте 34 и 31 года, проживающие в Янгикурганском районе, и 46-летний гражданин, проживающий в Туракурганском районе Первоначальный преступный план Сумма фальшивых 100 000 долларов США настоящие за 40 000 долларов продать Фактическая ситуация при разоблачении Фальшивые 80 000 долларов в момент продажи и получения денег Источник фальшивых денег Изготовлены за рубежом и ввезены контрабандным путем

Как была проведена оперативная операция?

Совместная ловушка: В целях пресечения незаконной торговли управлениями СГБ по городу Ташкенту и Наманганской области, а также сотрудниками Департамента при Генеральной прокуратуре было организовано специальное оперативное мероприятие.

Задержание с вещественными доказательствами: Торговцы фальшивой валютой были задержаны с вещественными доказательствами в момент, когда они встретились с покупателем и обменяли фальшивые 80 тысяч долларов США на настоящие 40 тысяч долларов (процесс «продажи» был завершен).

Как фальшивые деньги попали в страну?

Вывод следствия: Согласно материалам проверки до возбуждения уголовного дела, данные крупные суммы фальшивых купюр не были изготовлены на территории Узбекистана. Они были высококачественно напечатаны в иностранном государстве и ввезены на территорию нашей страны скрытыми путями в обход таможенного контроля.

В настоящее время по данному факту в соответствии с законодательством возбуждено уголовное дело. Правоохранительными органами решительно проводятся следственные действия по выявлению других участников этой незаконной сети.