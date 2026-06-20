Упрощается порядок покупки акций иностранных компаний
Для резидентов Узбекистана (граждан и компаний) существенно упрощается система вывода средств за рубеж в инвестиционных целях. Согласно новому решению правления Центрального банка, с 17 сентября 2026 года в рамках определенных лимитов отменяется требование о получении отдельного предварительного разрешения для открытия бизнеса или покупки акций за рубежом.
Годовые лимиты по категориям
Согласно новому порядку, в зависимости от наличия государственной доли и статуса субъекта, суммы средств, которые можно вывести без разрешения в течение одного календарного года, распределены следующим образом:
Категория резидента
Лимит инвестиций за рубеж (за календарный год)
Лимит пополнения оборотных средств филиалов
Разрешенные виды операций
Физические лица (Граждане)
$10 000 до
Отсутствует
Формирование уставного капитала иностранных предприятий, долевое участие и покупка акций компаний.
Предприятия с госучастием и их филиалы
$100 000 до
$50 000 до
Формирование уставного капитала за рубежом, создание там филиалов, представительств и торговых домов.
Частные предприятия (без госучастия)
$200 000 до
$100 000 до
Формирование уставного капитала за рубежом, создание там филиалов, представительств и торговых домов.
Важные условия и ограничения
Несмотря на предоставленную свободу, для сохранения контроля над движением денежных средств установлены определенные правила безопасности:
Отдельный фильтр для брокерских счетов: Граждане не могут переводить деньги напрямую за рубеж для пополнения зарубежных брокерских или инвестиционных счетов. В соответствии с указом Президента от 18 декабря 2025 года № ПФ-254, этот процесс должен осуществляться исключительно при участии инвестиционных посредников (местных брокеров), имеющих соответствующую лицензию в Узбекистане.
Банковский контроль и отчетность:
Все резиденты, начавшие инвестиционную деятельность за рубежом, ежеквартально должны предоставлять данные по совершенным операциям в обслуживающий их коммерческий банк. Если данные отчеты не будут представлены в установленный срок, банк автоматически приостановит все последующие капитальные операции клиента.
Данный шаг по либерализации призван ускорить выход местных предпринимателей на международный рынок и расширить возможности граждан по использованию внешних финансовых инструментов.
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