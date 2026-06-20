Упрощается порядок покупки акций иностранных компаний

Для резидентов Узбекистана (граждан и компаний) существенно упрощается система вывода средств за рубеж в инвестиционных целях. Согласно новому решению правления Центрального банка, с 17 сентября 2026 года в рамках определенных лимитов отменяется требование о получении отдельного предварительного разрешения для открытия бизнеса или покупки акций за рубежом.

Годовые лимиты по категориям

Согласно новому порядку, в зависимости от наличия государственной доли и статуса субъекта, суммы средств, которые можно вывести без разрешения в течение одного календарного года, распределены следующим образом:

Категория резидента Лимит инвестиций за рубеж (за календарный год) Лимит пополнения оборотных средств филиалов Разрешенные виды операций Физические лица (Граждане) $10 000 до Отсутствует Формирование уставного капитала иностранных предприятий, долевое участие и покупка акций компаний. Предприятия с госучастием и их филиалы $100 000 до $50 000 до Формирование уставного капитала за рубежом, создание там филиалов, представительств и торговых домов. Частные предприятия (без госучастия) $200 000 до $100 000 до Формирование уставного капитала за рубежом, создание там филиалов, представительств и торговых домов.

Важные условия и ограничения

Несмотря на предоставленную свободу, для сохранения контроля над движением денежных средств установлены определенные правила безопасности:

Отдельный фильтр для брокерских счетов: Граждане не могут переводить деньги напрямую за рубеж для пополнения зарубежных брокерских или инвестиционных счетов. В соответствии с указом Президента от 18 декабря 2025 года № ПФ-254, этот процесс должен осуществляться исключительно при участии инвестиционных посредников (местных брокеров), имеющих соответствующую лицензию в Узбекистане.

Банковский контроль и отчетность: Все резиденты, начавшие инвестиционную деятельность за рубежом, ежеквартально должны предоставлять данные по совершенным операциям в обслуживающий их коммерческий банк. Если данные отчеты не будут представлены в установленный срок, банк автоматически приостановит все последующие капитальные операции клиента.

Данный шаг по либерализации призван ускорить выход местных предпринимателей на международный рынок и расширить возможности граждан по использованию внешних финансовых инструментов.