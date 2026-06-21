Герой стадиона: Исфандиёр встретился с национальной сборной

Исфандиёр, преданный маленький болельщик сборной Узбекистана, снова оказался в центре внимания. Он активно поддерживал команду со стадиона в матче против Колумбии, покорив сердца многих зрителей.

Именно эта искренняя и сердечная поддержка сделала его популярным среди фанатов. Сегодня Исфандиёр переживает незабываемые мгновения.

Маленький болельщик Исфандиёр был приглашен на базу национальной сборной Узбекистана в Атланте. Там юного фаната тепло встретили футболисты и главный тренер Фабио Каннаваро. Исфандиёру подарили футболку Аббосбека Файзуллаева под номером 22. На футболке была надпись «Главному болельщику национальной сборной» и автограф игрока. После этого мальчик сфотографировался на память с футболистами сборной.

Эта встреча стала радостным событием не только для Исфандиёра, но и для всех болельщиков. Подобное внимание, несомненно, еще больше сблизит молодое поколение со спортом и вдохновит их на новые достижения.