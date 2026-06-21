Меры по борьбе с коррупцией: госслужащих провели по тюрьмам

·24·Общество
Меры по борьбе с коррупцией: госслужащих провели по тюрьмам

Агентство по противодействию коррупции в сотрудничестве с Министерством внутренних дел внедрило практику организации профилактических визитов госслужащих в учреждения исполнения наказаний и следственные изоляторы.

Данная инициатива реализуется в рамках Плана действий по противодействию коррупции на период до 2026 года, утвержденного Национальным советом по противодействию коррупции.

Основные цели визитов

Агентство делает приоритет на предотвращении коррупции, а не просто на наказании. При этом преследуются следующие цели:

  • Наглядная демонстрация последствий: Практическая демонстрация госслужащим печальных и тяжелых последствий коррупционных правонарушений.

  • Формирование чувства неотвратимости: Создание четкого представления о том, что правовые последствия любого незаконного действия неизбежны.

  • Повышение ответственности: Укрепление приверженности принципам честности и верховенства закона, использование служебных полномочий исключительно в интересах государства и общества.

Первый визит: руководители систем строительства и кадастра в тюрьме

В первом мероприятии этой системно внедряемой практики приняли участие руководство и ответственные сотрудники Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства а также Кадастрового агентства и их ответственных сотрудников.

  • Ознакомление с условиями: Госслужащие детально ознакомились со следственными камерами, камерами содержания под стражей и другими инфраструктурными объектами учреждений.

  • Встреча с осужденными: Были организованы прямые беседы с лицами, признанными виновными в коррупционных преступлениях и отбывающими наказание в настоящее время.

"Осужденные на жизненных примерах рассказали о том, насколько негативно принятые ими незаконные решения повлияли не только на их собственную жизнь, но и на их семьи, детей, профессиональную деятельность и репутацию в обществе".

Такие живые беседы помогают осознать, что последствия коррупции не ограничиваются только лишением свободы, но и наносят серьезный удар по будущему человека и благополучию его семьи.

Открытость и дальнейшие планы

Подобные профилактические мероприятия не носят разового характера и будут проводиться систематически:

  • Поэтапный охват: В дальнейшем к этим визитам будут поэтапно привлекаться руководители других министерств и ведомств, особенно сотрудники сфер с высоким уровнем коррупционного риска.

  • Обеспечение прозрачности: Для широкого освещения процессов планируется привлекать представителей средств массовой информации (СМИ) и институтов гражданского общества.

Агентство по противодействию коррупцииМинистерство внутренних делМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйстваКадастровое агентство
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

В Мирзо-Улугбекском районе 22 июня временно отключат электричествоВ Мирзо-Улугбекском районе 22 июня временно отключат электричествоСегодня, 21:20Ушел из жизни старейший ветеран из КашкадарьиУшел из жизни старейший ветеран из КашкадарьиСегодня, 20:48Футбол даже в свадебном зале: гости прильнули к экранамФутбол даже в свадебном зале: гости прильнули к экранамСегодня, 19:38Бесстыдный поступок в Кыбрае: двое парней попали в тюрьмуБесстыдный поступок в Кыбрае: двое парней попали в тюрьмуСегодня, 17:11Необычная контрабанда на таможенном посту: «хитрый» план раскрытНеобычная контрабанда на таможенном посту: «хитрый» план раскрытСегодня, 17:03Герой стадиона: Исфандиёр встретился с национальной сборнойГерой стадиона: Исфандиёр встретился с национальной сборнойСегодня, 17:01
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Общество новости

Огромное море, появившееся посреди пустыни в Узбекистане, удивляет всех
Огромное море, появившееся посреди пустыни в Узбекистане, удивляет всех
В Бухаре обнаружили редкое существо из эпохи динозавров
В Бухаре обнаружили редкое существо из эпохи динозавров
Подтвердилось ли наличие крокодила в Большом Ферганском канале?
Подтвердилось ли наличие крокодила в Большом Ферганском канале?
Операция известного блогера в Казахстане закончилась трагедией
Операция известного блогера в Казахстане закончилась трагедией
Букет стоимостью 3200 долларов вызвал бурные обсуждения
Букет стоимостью 3200 долларов вызвал бурные обсуждения
В Хорезме выпускники подарили учителю квартиру
В Хорезме выпускники подарили учителю квартиру
Водитель Кобалт, разорвавший Тракер пополам, арестован
Водитель Кобалт, разорвавший Тракер пополам, арестован
Майны, не покидающие погибшую птицу, вызвали обсуждения в сети
Майны, не покидающие погибшую птицу, вызвали обсуждения в сети