Меры по борьбе с коррупцией: госслужащих провели по тюрьмам
Агентство по противодействию коррупции в сотрудничестве с Министерством внутренних дел внедрило практику организации профилактических визитов госслужащих в учреждения исполнения наказаний и следственные изоляторы.
Данная инициатива реализуется в рамках Плана действий по противодействию коррупции на период до 2026 года, утвержденного Национальным советом по противодействию коррупции.
Основные цели визитов
Агентство делает приоритет на предотвращении коррупции, а не просто на наказании. При этом преследуются следующие цели:
Наглядная демонстрация последствий: Практическая демонстрация госслужащим печальных и тяжелых последствий коррупционных правонарушений.
Формирование чувства неотвратимости: Создание четкого представления о том, что правовые последствия любого незаконного действия неизбежны.
Повышение ответственности: Укрепление приверженности принципам честности и верховенства закона, использование служебных полномочий исключительно в интересах государства и общества.
Первый визит: руководители систем строительства и кадастра в тюрьме
В первом мероприятии этой системно внедряемой практики приняли участие руководство и ответственные сотрудники Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства а также Кадастрового агентства и их ответственных сотрудников.
Ознакомление с условиями: Госслужащие детально ознакомились со следственными камерами, камерами содержания под стражей и другими инфраструктурными объектами учреждений.
Встреча с осужденными: Были организованы прямые беседы с лицами, признанными виновными в коррупционных преступлениях и отбывающими наказание в настоящее время.
"Осужденные на жизненных примерах рассказали о том, насколько негативно принятые ими незаконные решения повлияли не только на их собственную жизнь, но и на их семьи, детей, профессиональную деятельность и репутацию в обществе".
Такие живые беседы помогают осознать, что последствия коррупции не ограничиваются только лишением свободы, но и наносят серьезный удар по будущему человека и благополучию его семьи.
Открытость и дальнейшие планы
Подобные профилактические мероприятия не носят разового характера и будут проводиться систематически:
Поэтапный охват: В дальнейшем к этим визитам будут поэтапно привлекаться руководители других министерств и ведомств, особенно сотрудники сфер с высоким уровнем коррупционного риска.
Обеспечение прозрачности: Для широкого освещения процессов планируется привлекать представителей средств массовой информации (СМИ) и институтов гражданского общества.
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