Меры по борьбе с коррупцией: госслужащих провели по тюрьмам

Агентство по противодействию коррупции в сотрудничестве с Министерством внутренних дел внедрило практику организации профилактических визитов госслужащих в учреждения исполнения наказаний и следственные изоляторы.

Данная инициатива реализуется в рамках Плана действий по противодействию коррупции на период до 2026 года, утвержденного Национальным советом по противодействию коррупции.

Основные цели визитов

Агентство делает приоритет на предотвращении коррупции, а не просто на наказании. При этом преследуются следующие цели:

Наглядная демонстрация последствий: Практическая демонстрация госслужащим печальных и тяжелых последствий коррупционных правонарушений.

Формирование чувства неотвратимости: Создание четкого представления о том, что правовые последствия любого незаконного действия неизбежны.

Повышение ответственности: Укрепление приверженности принципам честности и верховенства закона, использование служебных полномочий исключительно в интересах государства и общества.

Первый визит: руководители систем строительства и кадастра в тюрьме

В первом мероприятии этой системно внедряемой практики приняли участие руководство и ответственные сотрудники Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства а также Кадастрового агентства и их ответственных сотрудников.

Ознакомление с условиями: Госслужащие детально ознакомились со следственными камерами, камерами содержания под стражей и другими инфраструктурными объектами учреждений.

Встреча с осужденными: Были организованы прямые беседы с лицами, признанными виновными в коррупционных преступлениях и отбывающими наказание в настоящее время.

"Осужденные на жизненных примерах рассказали о том, насколько негативно принятые ими незаконные решения повлияли не только на их собственную жизнь, но и на их семьи, детей, профессиональную деятельность и репутацию в обществе".

Такие живые беседы помогают осознать, что последствия коррупции не ограничиваются только лишением свободы, но и наносят серьезный удар по будущему человека и благополучию его семьи.

Открытость и дальнейшие планы

Подобные профилактические мероприятия не носят разового характера и будут проводиться систематически: