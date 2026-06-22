В Ташкенте автобус сбил пешехода: раскрыты подробности происшествия

·17·Общество

В городе Ташкенте произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса. В результате инцидента один пешеход получил телесные повреждения.

По информации пресс-службы АО «Тошшахартрансхизмат», происшествие случилось 21 июня около 21:00 на территории Яккасарайского района.

Сообщается, что ДТП произошло, когда автобус марки Кинг Лонг, следовавший по маршруту №38 по улице Шота Руставели в направлении Южного вокзала, сбил человека. По предварительным данным, 26-летний пешеход пытался перебежать дорогу в регулируемом месте на запрещающий сигнал светофора.

В результате автобус сбил пешехода. Водитель незамедлительно остановил транспортное средство и принял меры по оказанию помощи пострадавшему гражданину. Пешеход был доставлен в больницу бригадой скорой медицинской помощи.

На данный момент дополнительная информация о состоянии здоровья пострадавшего не предоставлялась.

Данный факт ДТП оформлен в установленном порядке, ответственными органами проводится изучение обстоятельств происшествия.

ТашкентТошшахартрансхизматKing LongШота РуставелиЯккасарайский
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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