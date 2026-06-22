Столкновение BYD с верблюдом привело к трагедии: погибла женщина-пассажир

Судебный приговор по дорожно-транспортному происшествию, произошедшему в апреле 2025 года, был оглашен недавно — в конце мая текущего года.

Как стало известно, водитель автомобиля марки BYD, 35-летний мужчина, нарушил правила дорожного движения. В результате он правой передней частью машины сбил одного из двух двугорбых верблюдов, которых вел мужчина по правой обочине дороги.

В результате столкновения автомобиль потерял управление и вылетел с дороги.

Женщина, находившаяся на переднем сиденье автомобиля в момент происшествия, получила тяжелые телесные повреждения и скончалась на месте. Также погиб сбитый верблюд.

Впоследствии водитель полностью возместил материальный ущерб законному представителю погибшей и владельцу верблюда.

Согласно решению суда, водитель лишен права управления транспортным средством сроком на 2 года и приговорен к ограничению свободы сроком на 3 года.

Кроме того, срок пребывания в заключении в течение следствия (1 месяц и 16 дней) был вычтен из общего срока, в результате чего окончательный срок наказания составил 2 года, 10 месяцев и 14 дней.