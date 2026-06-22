Почему был арестован известный блогер Гонзо?

Блогер Гейдар Алиев, известный под псевдонимом «Гонзо», привлечен к административной ответственности. Согласно решению суда, он был признан виновным в ряде правонарушений и приговорен к административному аресту.

По имеющейся информации, 13 июня текущего года во время фестиваля в городе Ташкенте блогер совершил действия, нарушающие общественный порядок. В частности, он снимал некоторых граждан на видео без их согласия и распространял эти материалы в интернете.

Также было отмечено, что он не подчинился законным требованиям сотрудников правоохранительных органов и использовал оскорбительные выражения в общественном месте.

В судебных документах указано, что 17 июня блогер распространил через Telegram сведения, порочащие честь и достоинство одного из граждан.

В ходе судебного заседания Гейдар Алиев выразил сожаление о своих действиях и раскаяние. Потерпевшие же потребовали принятия строгих мер в рамках закона.

Согласно решению суда, блогер был признан виновным по статьям Кодекса об административной ответственности, связанным с мелким хулиганством, невыполнением законных требований сотрудника органов внутренних дел и нарушением законодательства о персональных данных.

В результате ему было назначено наказание в виде 5 суток административного ареста.