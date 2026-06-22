«Амирсой Экспресс» не будет работать с 22 июня по 6 июля

На курорте «Амирсой» временно ограничен доступ к канатной дороге «Амирсой Экспресс». На объекте будут проведены плановые технические проверки и работы по обслуживанию.

Канатная дорога будет закрыта для посетителей с 22 июня по 6 июля 2026 года. В этот период воспользоваться ею будет невозможно.

Ограничение введено для обеспечения требований безопасности в ходе проведения технических работ.