В некоторых районах Бектемирского района временно отключили горячую воду
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22 июня в некоторых районах Бектемирского района временно прекращено горячее водоснабжение. Это связано с проведением плановых работ на сетях газоснабжения.
Согласно информации, горячая вода не будет подаваться с 14:00 до 17:00.
Ограничения действуют на улице Хусайна Байкары, а также в махаллях «Зилола», «Рохат», «Миришкор» и «Икбол».
Ожидается, что после завершения плановых работ горячее водоснабжение будет восстановлено.
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