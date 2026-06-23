В Ташкенте пресечена криптомошенническая деятельность на 1,5 млн долларов

·42·Общество
В Ташкенте пресечена криптомошенническая деятельность на 1,5 млн долларов

В Ташкенте была пресечена деятельность преступной группы, осуществлявшей незаконные операции с криптоактивами. В ходе оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Службы государственной безопасности и ГУВД города Ташкента, члены группы были задержаны.

Сообщается, что общий объем операций, проведенных подозреваемыми, превысил 1,5 млн долларов. При этом ежедневный денежный оборот составлял от 5 до 10 тысяч долларов.

Члены группы привлекали средства граждан через фальшивые инвестиционные платформы. Для завоевания доверия людей в рекламных материалах без разрешения использовались имена и изображения государственных чиновников и главы государства.

В настоящее время по данному факту проводятся следственные действия. Принимаются меры по выявлению других членов группы и лиц, причастных к незаконным операциям.

ТашкентСГБГУВД ТашкентаКриптоактивыМошенничество
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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