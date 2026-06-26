В Японии нашли отличное решение для защиты дошкольников от летней жары

В одном из японских детских садов внедрили необычное решение, чтобы дети могли безопасно играть на свежем воздухе даже в летнюю жару. Над игровой площадкой установили огромный тканевый тент размером 25 на 30 метров.

Конструкция, покрывающая площадь около 750 квадратных метров, блокирует солнечные лучи, но не препятствует циркуляции воздуха. Благодаря этому температура под тентом значительно ниже, чем на открытом пространстве.

Еще одним преимуществом тента является возможность легко открывать и закрывать его по мере необходимости. Для этого не требуются масштабные строительные работы.

После запуска проекта дети начали свободно и радостно играть под навесом. Эта, казалось бы, простая инициатива стала очень эффективным решением для защиты здоровья детей.