Фарангиз Абдазова раскрыла пол будущего ребенка

Актриса Фарангиз Абдазова поделилась радостной новостью со своими поклонниками на странице в Instagram. Артистка организовала необычный «гендер-пати», чтобы сообщить пол будущего ребенка своим близким подругам и подписчикам.

По словам актрисы, она и ее супруг знали пол ребенка заранее. Однако они захотели раскрыть этот радостный секрет вместе со своими близкими подругами и фанатами.

«Мы с мужем знаем пол нашего ребенка. А этот гендер-пати — для моих близких подруг и вас, дорогие поклонники», — сказала Фарангиз Абдазова.

На видео две подруги актрисы разрезают специально приготовленный торт с помощью хлопушки. Когда из торта появляется крем голубого цвета, становится известно, что семья Абдазовых ждет мальчика. Эти мгновения были встречены собравшимися овациями и радостью.

Данное видео быстро распространилось в социальных сетях. Поклонники в комментариях искренне поздравляют актрису, желая будущему малышу здоровья, счастья и светлого будущего.