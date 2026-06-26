Представлена новая песня Озодбека Назарбекова «Вперед, Узбекистан» (видео)

Премьер-министр Республики Узбекистан и народный артист Узбекистана Озодбек Назарбеков представил своим поклонникам новый творческий подарок. Новая песня артиста под названием «Вперед, Узбекистан» была опубликована 24 июня на платформе YouTube.

Эта композиция, созданная в патриотическом духе, за короткое время привлекла внимание зрителей и была просмотрена более 52 тысяч раз. Поклонники тепло приняли песню, положительно оценив её содержание и мелодию.

Песня «Вперед, Узбекистан» пробуждает в сердцах чувства гордости, достоинства и любви к Родине. В композиции воспеваются уверенность в светлом будущем нашей страны, единство народа, созидательный дух и стремление к благородным целям.

Слова произведения принадлежат поэту Ботиру Эргашеву, а музыку создал композитор Икбол Зокиров. Новая песня привлекает внимание как очередной музыкальный проект, воспевающий процветание Родины и идеи национального единства.