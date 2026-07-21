Лионель Месси и Аргентина: завершится ли великое партнерство слезами?

·42·Спорт
Лионель Месси и Аргентина: завершится ли великое партнерство слезами?

Для легенды мирового футбола Лионелья Месси финал чемпионата мира 2026 года завершился неожиданным и болезненным образом. Поражение сборной Аргентины от Испании в решающем матче в Нью-Джерси может означать не только упущенный титул, но и конец целой эпохи. Слезы на глазах 39-летнего нападающего после финального свистка свидетельствуют о том, что он находится на пороге завершения своей международной карьеры. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

На этом турнире Месси вел свою команду по полям Северной Америки, однако в финальной встрече он остался в тени. Сборная Аргентины выбрала агрессивный и физически затратный стиль игры против технического превосходства Испании, что помешало Месси в полной мере проявить свои креативные способности. Как пишет издание Goal.com, тяжесть поражения и эмоциональное состояние игрока указывают на то, что пришло время попрощаться со сборной.

Стойкость и запоздалое признание

Путь Лионелья Месси в футболке сборной Аргентины не был легким. Долгие годы подвергавшийся критике на родине и не сумевший завоевать полную любовь болельщиков, футболист начал выигрывать главные трофеи только после 34 лет. Успехи, достигнутые с командой под руководством Лионелья Скалони — Кубок Америки и победа на чемпионате мира в Катаре — стали плодом стойкости Месси. Несмотря на то, что десять лет назад он объявлял об уходе из сборной, он вернулся и вписал свое наследие золотыми буквами.

В интервью после финала Месси не скрывал, что сильно расстроен поражением. «Боль от этого результата безгранична, и потребуется время, чтобы эта рана затянулась», — подчеркнул он. Однако, какое бы решение он ни принял, его место в истории аргентинского футбола уже стало неприкосновенным. Сам он перед турниром намекал, что выполнил свою задачу, сказав: «Я завершил игру еще в Катаре».

Болезненные страницы истории

Если взглянуть на международную карьеру Месси, мы увидим, что он не раз сталкивался с тяжелыми испытаниями. На чемпионате мира 2010 года и Кубке Америки 2011 года он не забил ни одного гола, а Аргентина выбывала из турниров уже в четвертьфиналах. Эта серия неудач продолжилась и после того, как ему передали капитанскую повязку:

  • поражение от Германии в финале чемпионата мира 2014 года;
  • неудача в матче с Чили в финале Кубка Америки 2015 года;
  • финал юбилейного Кубка Америки 2016 года, снова проигранный Чили.
Три поражения в финалах подряд тогда заставили Месси уйти из сборной. Но он вернулся и показал всему миру свою истинную силу. Сегодняшние слезы — это не просто поражение, а эмоциональное завершение двадцатилетнего трудного и славного пути.

Хотя финал 2026 года завершился не так, как ожидалось, связь Месси с Аргентиной теперь крепче, чем когда-либо. Он останется на родине не только великим футболистом, но и символом несгибаемости. Сейчас весь футбольный мир ждет его официального заявления, но ни у кого нет сомнений, что он уже покорил футбольный олимп.

Лионель МессиАргентинаЧемпионат МираФутболЛионель Скалони
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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