В водах Стамбула снова начали появляться дельфины

Дельфины, плавающие недалеко от побережья Канлыджа в Бейкозе, попали на видео. Они появились в прибрежной зоне и некоторое время резвились на поверхности воды. Кадры распространились в социальных сетях и привлекли внимание пользователей.

Появление дельфинов в этом районе связывают с оживлением морской жизни в Стамбуле. Приближение морских обитателей к берегу также вызвало дискуссии о состоянии окружающей среды и качестве морской воды.

По данным Управления водных ресурсов и канализации Стамбула (ИСКИ), в последнее время был проведен комплекс масштабных работ по охране окружающей среды и очистке сточных вод. В ведомстве заявили, что благодаря этим инвестициям качество морской воды значительно улучшилось.