На МКС начал работу искусственный интеллект: он помогает космонавтам

На борту Международной космической станции (МКС) начались важные испытания по внедрению технологий искусственного интеллекта (ИИ) в повседневные рабочие процессы. Теперь экипаж, работающий в космосе, использует поддержку современных алгоритмов при выполнении сложных технических задач. Это свидетельствует о растущей роли цифровых помощников в истории освоения космоса. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

По словам заместителя главы «Роскосмоса» Сергея Крикалева, в настоящее время система искусственного интеллекта проходит тестирование в рамках специальной экспериментальной программы. Основная задача этой технологии — избавить космонавтов от рутинной и трудоемкой бумажной работы. В частности, система ИИ значительно упрощает процесс формирования ежедневных отчетов и работы с документацией.

От рутины к научным исследованиям

График работы на космической станции очень плотный, и члены экипажа обязаны отчитываться перед Землей о каждом выполненном действии. Благодаря тому, что искусственный интеллект помогает в подготовке этих отчетов, космонавты получают возможность уделять больше времени своим основным задачам — проведению научных экспериментов и обеспечению безопасности станции.

Ожидается, что в будущем подобные цифровые решения станут неотъемлемой частью бортовой цифровой инфраструктуры. По мнению экспертов, искусственный интеллект может стать ключевым инструментом не только в работе с текстами, но и в прогнозировании неисправностей систем станции, а также в выполнении сложных маневров.

В настоящее время процесс модернизации космической техники не ограничивается только искусственным интеллектом. В современной космонавтике также стремительно развиваются аддитивное производство (3Д-печать) и использование композитных материалов. Эти технологии позволяют оперативно изготавливать запасные части как на Земле, так и непосредственно на орбите.

Узбекские специалисты также внимательно следят за этими тенденциями в мировой космической индустрии. Успешное применение искусственного интеллекта в космосе будет иметь решающее значение для повышения автономности экипажа во время будущих дальних миссий, включая полеты на Марс.