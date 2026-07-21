На МКС начал работу искусственный интеллект: он помогает космонавтам

·51·Технологии
На МКС начал работу искусственный интеллект: он помогает космонавтам

На борту Международной космической станции (МКС) начались важные испытания по внедрению технологий искусственного интеллекта (ИИ) в повседневные рабочие процессы. Теперь экипаж, работающий в космосе, использует поддержку современных алгоритмов при выполнении сложных технических задач. Это свидетельствует о растущей роли цифровых помощников в истории освоения космоса. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

По словам заместителя главы «Роскосмоса» Сергея Крикалева, в настоящее время система искусственного интеллекта проходит тестирование в рамках специальной экспериментальной программы. Основная задача этой технологии — избавить космонавтов от рутинной и трудоемкой бумажной работы. В частности, система ИИ значительно упрощает процесс формирования ежедневных отчетов и работы с документацией.

От рутины к научным исследованиям

График работы на космической станции очень плотный, и члены экипажа обязаны отчитываться перед Землей о каждом выполненном действии. Благодаря тому, что искусственный интеллект помогает в подготовке этих отчетов, космонавты получают возможность уделять больше времени своим основным задачам — проведению научных экспериментов и обеспечению безопасности станции.

Ожидается, что в будущем подобные цифровые решения станут неотъемлемой частью бортовой цифровой инфраструктуры. По мнению экспертов, искусственный интеллект может стать ключевым инструментом не только в работе с текстами, но и в прогнозировании неисправностей систем станции, а также в выполнении сложных маневров.

В настоящее время процесс модернизации космической техники не ограничивается только искусственным интеллектом. В современной космонавтике также стремительно развиваются аддитивное производство (3Д-печать) и использование композитных материалов. Эти технологии позволяют оперативно изготавливать запасные части как на Земле, так и непосредственно на орбите.

Узбекские специалисты также внимательно следят за этими тенденциями в мировой космической индустрии. Успешное применение искусственного интеллекта в космосе будет иметь решающее значение для повышения автономности экипажа во время будущих дальних миссий, включая полеты на Марс.

Искусственный ИнтеллектМКСКосмосТехнологииРоскосмос
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Новая социальная сеть без алгоритмов и рекламы: проект Ёпе привлек 12,3 миллиона долларовНовая социальная сеть без алгоритмов и рекламы: проект Ёпе привлек 12,3 миллиона долларовСегодня, 23:29Чип для восстановления зрения: Скиенке Корпоратион получила разрешение в ЕвропеЧип для восстановления зрения: Скиенке Корпоратион получила разрешение в ЕвропеСегодня, 23:28Гонка гиперзвуковых технологий: беспилотник Талон-А вышел на новый этапГонка гиперзвуковых технологий: беспилотник Талон-А вышел на новый этапСегодня, 23:26Представлен Samsung Galaxy З Фолд 8 Ultra: толщина корпуса всего 4,1 ммПредставлен Samsung Galaxy З Фолд 8 Ultra: толщина корпуса всего 4,1 ммСегодня, 22:56Мондай.ком увольняет сотни сотрудников, чтобы сосредоточиться на AIМондай.ком увольняет сотни сотрудников, чтобы сосредоточиться на AIСегодня, 22:50Google упрощает переход пользователей iPhone на экосистему AndroidGoogle упрощает переход пользователей iPhone на экосистему AndroidСегодня, 22:30
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения