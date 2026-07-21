Известная турецкая актриса Эда Эдже попала в больницу после нападения собаки

Актриса Эда Эдже подверглась нападению собаки во время поездки на мотоцикле в Бодруме. В результате инцидента она получила травму пятки и обратилась в больницу за медицинской помощью.

Эда Эдже была доставлена в отделение скорой помощи государственной больницы Бодрума. Врачи провели необходимые процедуры и осмотрели травмированную ногу актрисы.

Сообщается, что после оказания медицинской помощи общее состояние актрисы оценивается как хорошее. Информации о том, осталась ли она в больнице или была отпущена домой, пока нет.