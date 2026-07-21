Известная турецкая актриса Эда Эдже попала в больницу после нападения собаки
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Актриса Эда Эдже подверглась нападению собаки во время поездки на мотоцикле в Бодруме. В результате инцидента она получила травму пятки и обратилась в больницу за медицинской помощью.
Эда Эдже была доставлена в отделение скорой помощи государственной больницы Бодрума. Врачи провели необходимые процедуры и осмотрели травмированную ногу актрисы.
Сообщается, что после оказания медицинской помощи общее состояние актрисы оценивается как хорошее. Информации о том, осталась ли она в больнице или была отпущена домой, пока нет.
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