Золотая эра испанского футбола: Ламин Ямаль и его команда доминируют в мире

·47·Спорт
Золотая эра испанского футбола: Ламин Ямаль и его команда доминируют в мире

Сборная Испании открыла новую эру доминирования в мировом футболе. Подопечные Луиса де ла Фуэнте, завоевавшие титул чемпионов Европы, а затем и победу на чемпионате мира, доказали, что на данный момент являются сильнейшей командой планеты. Этот успех — не просто случайность, а результат системного подхода и выхода молодых талантов на пик своей формы. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По ходу турнира вратарь Унай Симон провел семь «сухих» матчей из восьми, завоевав награду «Золотая перчатка». Однако, по мнению экспертов, этот показатель свидетельствует скорее о безупречной игре команды в обороне, чем о мастерстве голкипера. Как отметил бывший игрок сборной Англии Джо Харт, соперники за весь турнир нанесли по воротам Испании всего 10 ударов в створ.

Идеальный механизм и фактор молодых звезд

Игровой стиль Испании достиг уровня, с которым сейчас не может справиться ни один соперник. Команда выделяется не только контролем мяча, но и дисциплиной в защите. Несмотря на то, что на групповом этапе такие лидеры, как Ламин Ямаль и Нико Уильямс, не были в своей лучшей форме из-за травм, нужные результаты были достигнуты за счет командной игры.

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник после матча против Испании сказал: «Они работают как идеальный часовой механизм. Я не припомню, чтобы они хоть раз допустили невынужденную ошибку. Мы играли не просто против чемпионов Европы, а против будущих чемпионов мира». Это признание еще раз подтверждает, насколько сильна Испания.

Возвращение Ламина Ямаля и игра таких плеймейкеров, как Педри, вывели атакующий потенциал Испании на новый уровень. В матчах против Саудовской Аравии и Уругвая команда полностью продемонстрировала свое превосходство. Луис де ла Фуэнте не зря называет свою команду «непобедимой», ведь состав Испании очень молод, и они еще не достигли своего пика.

Фундамент на следующее десятилетие

Сегодняшнее состояние испанского футбола означает, что они будут бороться за главные трофеи и в следующем десятилетии. Сочетание возраста и опыта ключевых игроков делает их явными фаворитами любого турнира. Эксперты сравнивают нынешний состав Испании с «золотым поколением» 2008–2012 годов.

Подводя итог, можно сказать, что сборная Испании на данный момент является самой стабильной и тактически зрелой командой в мире. Они продолжают побеждать, навязывая сопернику свой стиль игры. Если травмы и непредвиденные факторы не помешают, это поколение во главе с Ламином Ямалем, несомненно, побьет еще множество рекордов.

ИспанияФутболЛамин ЯмальЧемпионат МираЛуис Де Ла Фуэнте
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Ферран Торрес на пороге ухода из Барселоны: звезда сборной Испании может перейти в ПСЖФерран Торрес на пороге ухода из Барселоны: звезда сборной Испании может перейти в ПСЖСегодня, 23:00Андерсон обошел всех: Футболисты, прибавившие в цене больше всех...Андерсон обошел всех: Футболисты, прибавившие в цене больше всех...Сегодня, 22:464 гола от АГМК, камбэк «Андижана»: итоги 13-го тура...4 гола от АГМК, камбэк «Андижана»: итоги 13-го тура...Сегодня, 22:395 ключевых задач в летних планах Реал Мадрида: Винисиус Жуниор и новые трансферы5 ключевых задач в летних планах Реал Мадрида: Винисиус Жуниор и новые трансферыСегодня, 21:39Ферран Торрес: от героя чемпионата мира до загадки для БарселоныФерран Торрес: от героя чемпионата мира до загадки для БарселоныСегодня, 21:38Аль-Хиляль готовит трансферную бомбу: Крисенсио Саммервилл направляется в Саудовскую АравиюАль-Хиляль готовит трансферную бомбу: Крисенсио Саммервилл направляется в Саудовскую АравиюСегодня, 21:14
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Фабио Каннаваро: «Эта история не закончена, у меня есть лишь одно сожаление»
Фабио Каннаваро: «Эта история не закончена, у меня есть лишь одно сожаление»