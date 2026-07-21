Сборная Испании открыла новую эру доминирования в мировом футболе. Подопечные Луиса де ла Фуэнте, завоевавшие титул чемпионов Европы, а затем и победу на чемпионате мира, доказали, что на данный момент являются сильнейшей командой планеты. Этот успех — не просто случайность, а результат системного подхода и выхода молодых талантов на пик своей формы. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По ходу турнира вратарь Унай Симон провел семь «сухих» матчей из восьми, завоевав награду «Золотая перчатка». Однако, по мнению экспертов, этот показатель свидетельствует скорее о безупречной игре команды в обороне, чем о мастерстве голкипера. Как отметил бывший игрок сборной Англии Джо Харт, соперники за весь турнир нанесли по воротам Испании всего 10 ударов в створ.

Идеальный механизм и фактор молодых звезд

Игровой стиль Испании достиг уровня, с которым сейчас не может справиться ни один соперник. Команда выделяется не только контролем мяча, но и дисциплиной в защите. Несмотря на то, что на групповом этапе такие лидеры, как Ламин Ямаль и Нико Уильямс, не были в своей лучшей форме из-за травм, нужные результаты были достигнуты за счет командной игры.

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник после матча против Испании сказал: «Они работают как идеальный часовой механизм. Я не припомню, чтобы они хоть раз допустили невынужденную ошибку. Мы играли не просто против чемпионов Европы, а против будущих чемпионов мира». Это признание еще раз подтверждает, насколько сильна Испания.

Возвращение Ламина Ямаля и игра таких плеймейкеров, как Педри, вывели атакующий потенциал Испании на новый уровень. В матчах против Саудовской Аравии и Уругвая команда полностью продемонстрировала свое превосходство. Луис де ла Фуэнте не зря называет свою команду «непобедимой», ведь состав Испании очень молод, и они еще не достигли своего пика.

Фундамент на следующее десятилетие

Сегодняшнее состояние испанского футбола означает, что они будут бороться за главные трофеи и в следующем десятилетии. Сочетание возраста и опыта ключевых игроков делает их явными фаворитами любого турнира. Эксперты сравнивают нынешний состав Испании с «золотым поколением» 2008–2012 годов.

Подводя итог, можно сказать, что сборная Испании на данный момент является самой стабильной и тактически зрелой командой в мире. Они продолжают побеждать, навязывая сопернику свой стиль игры. Если травмы и непредвиденные факторы не помешают, это поколение во главе с Ламином Ямалем, несомненно, побьет еще множество рекордов.