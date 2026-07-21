Эльдор Шомуродов: Месси или Роналду? Он дал неожиданный ответ

Капитан национальной сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов в программе «Nima gap?» ответил на один из самых популярных вопросов в мире футбола: «Месси или Роналду?».

Футболист отметил, что выбрать кого-то одного сложно, и высоко оценил мастерство обоих игроков.

«Я выбираю обоих. Потому что согласен с мнением большинства: Месси — это врожденный талант, а Роналду — символ трудолюбия. Лично мне больше нравится наблюдать за игрой Месси. Но я также очень уважаю Роналду. Играть на таком уровне столько лет — это уже огромный результат. Думаю, его характер и уверенность в себе, то есть его эго, привели его к таким высотам», — сказал Шомуродов.

Эти слова капитана сборной вызвали оживленные обсуждения среди футбольных болельщиков в социальных сетях. Одни обратили внимание на его признание в адрес Месси, другие высоко оценили то, что он особо отметил трудолюбие Роналду.