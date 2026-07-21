Чистота превыше жизни: две пожилые женщины, чистящие козырьки окон на пятом этаже, вызвали общественный резонанс

Кадры с участием двух пожилых женщин вызвали бурные обсуждения в социальных сетях. На видео одна из женщин вылезает из окна квартиры на пятом этаже и пытается пылесосом очистить пыль, скопившуюся на оконном козырьке.

Самое опасное заключается в том, что она не использовала страховочный пояс или какие-либо средства защиты. Очевидцы, наблюдавшие за ситуацией, в которой одно неверное движение могло привести к трагическим последствиям, выразили серьезную обеспокоенность безопасностью женщины.

В комментариях под видео многие подчеркнули, что от подобных методов уборки следует отказаться. Другие же в шутку назвали пожилых женщин «экстремальными уборщицами».