Новый главный тренер сборной Португалии раскрыл планы относительно Криштиану Роналду

·130·Спорт
Новый главный тренер сборной Португалии раскрыл планы относительно Криштиану Роналду

Новый главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш заявил, что не будет проводить революционных изменений в составе команды и продолжит сотрудничество с легендарным нападающим Криштиану Роналду. Опытный специалист подчеркнул, что не намерен полностью обновлять состав после неудачного выступления на чемпионате мира 2026 года. Об этом сообщает Goal.com сообщает портал.

71-летний специалист подписал четырехлетний контракт с Федерацией футбола Португалии, рассчитанный до чемпионата мира 2030 года. Как сообщает Goal.com, Жезуш намерен сохранить костяк команды перед матчами Лиги наций. Это свидетельствует о том, что 41-летний Криштиану Роналду еще не завершил свою карьеру в сборной.

Жорже Жезуш объяснил свое решение нехваткой времени на подготовку и необходимостью рационального использования имеющихся ресурсов. По его мнению, радикальное изменение состава в сжатые сроки было бы большим риском, который мог бы негативно сказаться на результатах команды.

«Я не дурак»: жесткая позиция Жезуша

Отвечая на вопросы общественности, новый тренер открыто изложил свой прагматичный подход. «Люди могут подумать, что с приходом нового тренера многие футболисты будут заменены. Этого не произойдет. Я не дурак. К тому же у меня нет достаточно времени, чтобы пробовать новых игроков, которые еще не вызывались в состав», — подчеркнул Жезуш в интервью телеканалу Канал 11.

По словам тренера, появление новых имен в течение следующих четырех лет — естественный процесс, однако основной состав не будет сильно отличаться от группы, участвовавшей в чемпионате мира 2026 года. Он отметил, что может привлечь лишь двух-трех новых игроков, а на остальных позициях будет полагаться на опытных исполнителей.

В то же время Жорже Жезуш намерен повысить требования к уровню мастерства и качеству игры футболистов. Он считает, что сборная Португалии должна показывать гораздо более содержательный футбол, чем на чемпионате мира. В противном случае команда продолжит лишь гнаться за многолетними мечтами.

«У нас отличные игроки, но мы побеждаем не так часто. Десять лет назад мы стали чемпионами Европы, дважды выигрывали Лигу наций. Лига наций, может, и не самый важный турнир, но самый сложный, потому что там всегда играешь против сильнейших сборных Европы», — добавил тренер.

Это заявление Жорже Жезуша стало позитивной новостью для поклонников Криштиану Роналду. Звезда «Аль-Насра» по-прежнему готов доказывать свою пользу для сборной и участвовать в следующих крупных турнирах под руководством нового тренера.

ПортугалияКриштиану РоналдуЖорже ЖезушФутболЛига Наций
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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