Мужчина в инвалидной коляске упал в реку

Инцидент, произошедший в китайском городе Цзинань, вызвал широкое обсуждение в социальных сетях. Мужчина, передвигавшийся на инвалидной коляске, по неосторожности внезапно упал в реку вместе со своим средством передвижения.

Туристы и очевидцы, ставшие свидетелями происшествия, ни секунды не раздумывая, бросились на помощь. Несколько человек прыгнули в воду, чтобы удержать голову мужчины над поверхностью, в то время как люди на берегу, взявшись за руки, образовали живую цепь. Благодаря слаженным действиям и мужчину, и его инвалидную коляску удалось благополучно извлечь из воды.

Позже выяснилось, что спасенный мужчина в момент происшествия находился в состоянии алкогольного опьянения. Несмотря на это, сплоченность и оперативная реакция очевидцев получили высокую оценку со стороны многих интернет-пользователей.