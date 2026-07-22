Тайны космоса: Ученые обнаружили загадочное органическое вещество на Плутоне и Титане

Космический телескоп James Webb (JWST), открывший новую эру в изучении космоса, совершил очередное поразительное открытие. На двух объектах Солнечной системы, расположенных в миллиардах километров друг от друга и обладающих совершенно разными условиями — спутнике Сатурна Титане и карликовой планете Плутон — ученые обнаружили одно и то же органическое соединение, ранее неизвестное науке. Эта находка может изменить наши представления о космической химии. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Титан и Плутон на бумаге выглядят как совершенно разные миры. Титан — геологически активный объект с атмосферой плотнее земной, на поверхности которого есть моря из жидкого метана и гигантские дюны из органических частиц. Плутон же считается ледяным и мертвым миром с крайне разреженной атмосферой. Однако, как сообщает издание Спаке.ком, в инфракрасном спектре обоих небесных тел зафиксирована одинаковая «подпись», что свидетельствует о протекании в них схожих химических процессов.

Загадочный спектральный след и научный анализ

Группа исследователей под руководством планетолога Парижской обсерватории Брюно Беззара называет это открытие «настоящей головоломкой». Ученые подчеркивают, что найденное вещество не соответствует спектральному следу ни одного из известных и каталогизированных химических соединений. Линия поглощения, выявленная методом спектроскопии, показала, что свет на обоих объектах поглощается на одной и той же длине волны.

В точности открытия нет сомнений, так как этот сигнал был одновременно подтвержден двумя инструментами телескопа James Webb — НИРСпек (ближний инфракрасный спектрограф) и МИРИ (средний инфракрасный прибор). Это доказывает, что результат является не технической ошибкой или неисправностью оборудования, а реально существующим материальным доказательством. Брюно Беззар отмечает, что был поражен, когда при сравнении данных Плутона со своим коллегой Эммануэлем Леллушем обнаружил одно и то же неизвестное соединение в обоих местах.

Признак жизни или пребиотическая химия?

Отвечая на вопрос, который интересует многих, ученые подчеркивают, что пока нет оснований называть эту загадочную молекулу «биосигнатурой», то есть признаком жизни. Скорее всего, эта находка может быть продуктом сложной пребиотической химии, формировавшейся в бескислородной среде более четырех миллиардов лет. То есть, это результат химической эволюции на этапе, предшествующем возникновению жизни.

Это открытие показывает, что химический состав окраин Солнечной системы гораздо сложнее, чем мы предполагали. Исследователи теперь пытаются воспроизвести эту загадочную «подпись», тестируя смеси различных газов и льдов в лабораторных условиях. Если ученым удастся идентифицировать это вещество, это может дать ответы на вопросы о том, как распространялись строительные блоки органической жизни во Вселенной.

Пока же сходство между этими двумя далекими точками космоса остается одной из величайших загадок современной астрономии. Ожидается, что новые данные, получаемые с помощью телескопа James Webb, помогут решить эту головоломку в ближайшие годы.