Барселона совершает третий по стоимости трансфер в истории женского футбола

Каталонский Барселона клуб близок к очередному громкому трансферу в мире женского футбола. Испанский гранд достиг соглашения о переходе звезды английского клуба Манчестер Сити и сборной Бразилии Керолин. Ожидается, что эта сделка станет третьим самым дорогим трансфером в истории женского футбола. Об этом сообщает Goal.com.

Переговоры между клубами длились несколько недель. После того как первые два предложения были отклонены, Барселонанаконец договорилась о сумме отступных в размере 1,5 миллиона евро (около 1,28 миллиона фунтов стерлингов). По информации Виктории Лейте, бразильская нападающая подпишет четырехлетний контракт в Каталонии на этой неделе.

Эта сумма трансфера является огромным показателем для женского футбола. Керолин займет третье место в списке самых дорогих футболисток мира после Грейс Гейоро, перешедшей в «Лондон Сити Лайонесс», и Фелисии Шрёдер, недавно пополнившей состав Реал Мадрид . Для Барселоны это означает многократное обновление рекорда в 400 тысяч фунтов, выплаченных за Кейру Уолш в 2022 году.

Потери в составе и новые шаги

делают этот трансфер необходимой мерой. Этим летом команда лишилась своих главных звезд. В частности, двукратная обладательница «Золотого мяча» Алексия Путельяс перешла в «Лондон Сити Лайонесс». Такжефиналистка Сальма Паральюэло, оформившая дубль в решающем матче, отказалась от нового контракта и покинула клуб в качестве свободного агента.

После таких потерь усиление линии атаки стало приоритетной задачей для каталонцев. В прошлом сезоне Керолин показала выдающуюся игру в составе Манчестер Сити , приняв непосредственное участие в 14 голах и внеся огромный вклад в то, что команда стала чемпионом Англии после 10-летнего перерыва.

Манчестер Сити было непросто продать 26-летнюю талантливую футболистку, но финансово выгодное предложение и конкуренция в составе открыли путь к этому трансферу. Сейчас в распоряжении «Сити» есть такие сильные нападающие, как Хадиджа Шоу, Вивианн Мидема и новичок Бет Мид. Несмотря на то, что уход Керолин — большая потеря, полученные средства создают базу для новых трансферов.

Болельщики каталонского клуба надеются, что с приходом Керолин атакующий потенциал команды еще больше возрастет. Ожидается, что вместе с такими звездами, как Эва Пайор, Кика Назарет и продлившая контракт Каролин Грэм Хансен, бразильская футболистка поможет Барселонесохранить свою гегемонию в Европе.