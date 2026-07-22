Донкервурт Ф22 RS: нидерландский спорткар мощностью 500 л.с. выходит на рынок Великобритании

Знаменитый нидерландский бренд Донкервурт выходит на новый этап международной экспансии со своей новейшей и самой мощной моделью — Ф22 RS. Впервые в своей истории компания планирует наладить производство автомобилей с правосторонним рулевым управлением и начать их поставки на рынок Великобритании. Этот шаг является важным событием не только для бренда, но и для поклонников легких спорткаров. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает издание.

Основы бренда Донкервурт были заложены в 70-х годах прошлого века Йопом Донкервуртом. Интересно, что изначально компания планировала заниматься импортом кит-каров Лотус Севен. Однако из-за многочисленных технических доработок, необходимых для эксплуатации этих машин на дорогах Нидерландов, Йоп решил основать собственный бренд. Сегодня компания возвращается на родину Лотус со своими передовыми технологиями.

Технические возможности и уникальность

Новая модель Донкервурт Ф22 RS впечатляет соотношением веса и мощности. Автомобиль обладает мощностью более 500 л.с. в сочетании с очень легким кузовом, что обеспечивает динамику уровня суперкаров. Несмотря на экстремальный характер, производители уделили внимание и практичности: например, объем багажника составляет 298 литров, что является неожиданным показателем для машин данного класса.

По данным издания Autocar, компания Донкервурт очень ответственно подходит к выходу на британский рынок. Причина в том, что Великобритания является одним из мировых центров производства легких спорткаров. Нидерландские инженеры рассчитывают завоевать доверие местных клиентов, опираясь на качество своей продукции и уникальные ощущения от вождения.

Продажи и планы на будущее

Дилерский центр Премиер GT в Западном Сассексе назначен официальным и единственным представителем бренда Донкервурт в Великобритании. Ожидается, что первые праворульные модели будут доставлены клиентам в начале 2027 года. Это потребует от компании существенного пересмотра производственного процесса, так как праворульная конфигурация влечет за собой изменение множества инженерных решений.

Хотя для автомобильного рынка Узбекистана такие эксклюзивные спорткары пока остаются новинкой, глобальное расширение брендов, подобных Донкервурт, доказывает, что инженерные достижения в автопроме не имеют границ. Этот автомобиль — настоящее произведение искусства, созданное для тех, кто ценит не только скорость, но и неразрывную связь между водителем и машиной.