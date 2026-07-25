NASA отправит вертолеты нового поколения на Марс в 2028 году

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) готовится сделать очередной гигантский шаг в освоении Красной планеты. Агентство планирует запустить на Марс робототизированные вертолеты нового поколения в 2028 году. Главная цель этой миссии — определить самые безопасные и удобные площадки для первой высадки человечества на Марс в будущем. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Как передает агентство ТАСС со ссылкой на представителя NASA, эта важная миссия будет осуществлена с помощью аппарата под названием СР-1 (Спаке Реактор-1) Фридом. Ожидается, что данное устройство войдет в историю как первый межпланетный космический корабль США, оснащенный ядерной энергетической установкой. На его борту размещен комплекс СкйФалл, который включает в себя новые летательные аппараты, созданные на базе легендарных технологий Ingenuity.

Ядерная энергия и воздушная разведка

Использование ядерной силовой установки в рамках нового проекта позволит доставлять на Марс более тяжелые грузы и проводить долгосрочные исследования. Вертолеты в составе СкйФалл выполнят роль своеобразных воздушных разведчиков. Они детально изучат поверхность Марса, составят подробные карты местности и займутся поиском идеальных точек посадки для будущих пилотируемых экспедиций.

Интересно, что при создании аппарата СР-1 Фридом NASA использует инженерные решения, разработанные для программы окололунной станции Гатевай, в целях экономии средств. По имеющимся данным, общая стоимость разработки и запуска этой миссии составляет около 2,1 миллиарда долларов. Специалисты агентства выражают уверенность, что первый полет человека на Марс состоится до 2040 года.

Продолжение успеха Ingenuity

Выбор именно вертолетов не случаен. Их предшественник Ingenuity стал одним из самых успешных экспериментов в истории изучения Марса. Этот крошечный аппарат, прибывший вместе с марсоходом Perseverance в феврале 2021 года, изначально должен был совершить всего несколько тестовых полетов.

Однако Ingenuity оказался намного выносливее, чем ожидалось, и за почти три года совершил 72 полета. Его миссия завершилась только в январе 2024 года после повреждения лопастей при посадке. Новая миссия призвана вывести этот успешный опыт на совершенно новый уровень.

Этот проект является не только технологическим достижением, но и неотъемлемой частью стратегии человечества по созданию постоянных поселений на других планетах. Несмотря на чрезвычайную разреженность атмосферы Марса, доказанная эффективность вертолетов значительно ускорит процессы будущей колонизации.