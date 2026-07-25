Уйдет ли Родри из «Манчестер Сити»? Мареска дал точный ответ

Главный тренер «Манчестер Сити» Энцо Мареска отреагировал на сообщения о возможном уходе испанского полузащитника Родри. По его словам, клуб приложит все усилия, чтобы сохранить звездного игрока в своем составе.

В настоящее время Родри переносит небольшую хирургическую операцию из-за проблем со спиной. Тренер отметил, что полное восстановление футболиста сейчас является важнейшей задачей.

«Вокруг больших игроков всегда ходят слухи»

Тот факт, что действующий контракт Родри с «Манчестер Сити» может истечь уже через год, усилил спекуляции вокруг его будущего.

Мареска же охарактеризовал такие слухи как естественное положение дел.

«Вокруг больших игроков всегда крутятся разные слухи. Меня это не беспокоит, это нормально», — сказал тренер.

По его мнению, учитывая высокий уровень Родри, неудивительно, что им интересуются различные клубы Европы.

Клуб намерен сохранить Родри

Мареска открыто заявил, что «Манчестер Сити» не планирует расставаться с испанским хавбеком.

«Конечно, каждый тренер хочет иметь Родри в своем составе. А сейчас ему нужно отдохнуть и полностью восстановиться. После этого он снова будет с нами», — сказал он.

Таким образом, наставник дал понять, останется ли игрок в команде на следующий сезон. Однако точной информации о переговорах по новому контракту предоставлено не было.

Родри переносит операцию

В настоящее время полузащитник проходит малоинвазивную операцию для устранения проблемы со спиной.

Сообщается, что клуб и тренерский штаб будут ждать его полного восстановления, не подвергая риску его здоровье. Дата возвращения Родри на поле пока не разглашается.

В составе «Сити» с 2019 года

Родри защищает цвета «Манчестер Сити» с 2019 года. В прошлом сезоне он принял участие в 33 матчах во всех турнирах и забил 2 гола.

Показатель Результат Год прихода в клуб 2019 Матчи в прошлом сезоне 33 Голы 2 Текущее состояние Восстанавливается после операции

Важность Родри для игры команды и приближение окончания срока его контракта могут и дальше подогревать дискуссии о его будущем.

Как вы думаете, сможет ли «Манчестер Сити» подписать с Родри новый контракт? Оставляйте свои мысли в комментариях.