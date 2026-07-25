Славко Винчич признан лучшим арбитром ЧМ–2026

·57·Спорт
Славко Винчич признан лучшим арбитром ЧМ–2026

Словенский рефери Славко Винчич был признан лучшим судьей чемпионата мира 2026 года. Он также обслуживал решающий матч турнира — финал между сборными Испании и Аргентины.

В матче, завершившемся победой Испании со счетом 1:0, судейство Винчича получило высокую оценку. Ему была вручена награда, учрежденная в честь одного из самых авторитетных итальянских арбитров своего времени Джулио Кампанати.

Финал чемпионата мира доверили ему

Славко Винчич отработал главным арбитром на самом важном матче ЧМ–2026 — финале между сборными Испании и Аргентины.

Было отмечено, что в решающем матче, прошедшем под большим давлением, словенский рефери провел встречу на высоком уровне контроля. Испания одержала победу благодаря единственному голу и стала чемпионом мира.

Награда носит имя известного итальянского судьи

Награда, вручаемая лучшему рефери, названа в честь итальянца Джулио Кампанати.

Кампанати долгие годы возглавлял Ассоциацию футбольных арбитров Италии и был известен как один из сильнейших судей своего времени.

Завоевание трофея его имени означает дальнейшее повышение авторитета Винчича в мировом футболе.

Начал карьеру в 2007 году

Славко Винчич родился в словенском городе Марибор. Свою профессиональную судейскую карьеру он начал в 2007 году в чемпионате своей страны.

Приобретенный за годы опыт позволил ему работать на крупных европейских турнирах и международных соревнованиях.

Основная информация

Детали

Судья

Славко Винчич

Страна

Словения

Родной город

Марибор

Год начала карьеры

2007

Финал ЧМ–2026

Испания — Аргентина, 1:0

На своем первом крупном турнире был ассистентом

Первым крупным соревнованием, в котором принял участие Винчич, был чемпионат Европы 2012 года.

Однако на том турнире он работал не главным арбитром, а ассистентом словенского рефери Дамира Скомины. Позже Винчич поднялся до уровня самостоятельного обслуживания крупных матчей.

От простого ассистента до финала чемпионата мира

Шагнувший на большую футбольную арену в качестве ассистента в 2012 году, Винчич спустя 14 лет сумел обслужить финал чемпионата мира и быть признанным лучшим арбитром турнира.

Эта награда может стать одним из самых важных признаний в его многолетней карьере.

А как, по вашему мнению, Славко Винчич отсудил финал ЧМ–2026? Оставляйте свои мысли в комментариях.

Славко ВинчичИспанияАргентинаМариборДжулио Кампанати
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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