Славко Винчич признан лучшим арбитром ЧМ–2026
Словенский рефери Славко Винчич был признан лучшим судьей чемпионата мира 2026 года. Он также обслуживал решающий матч турнира — финал между сборными Испании и Аргентины.
В матче, завершившемся победой Испании со счетом 1:0, судейство Винчича получило высокую оценку. Ему была вручена награда, учрежденная в честь одного из самых авторитетных итальянских арбитров своего времени Джулио Кампанати.
Финал чемпионата мира доверили ему
Славко Винчич отработал главным арбитром на самом важном матче ЧМ–2026 — финале между сборными Испании и Аргентины.
Было отмечено, что в решающем матче, прошедшем под большим давлением, словенский рефери провел встречу на высоком уровне контроля. Испания одержала победу благодаря единственному голу и стала чемпионом мира.
Награда носит имя известного итальянского судьи
Награда, вручаемая лучшему рефери, названа в честь итальянца Джулио Кампанати.
Кампанати долгие годы возглавлял Ассоциацию футбольных арбитров Италии и был известен как один из сильнейших судей своего времени.
Завоевание трофея его имени означает дальнейшее повышение авторитета Винчича в мировом футболе.
Начал карьеру в 2007 году
Славко Винчич родился в словенском городе Марибор. Свою профессиональную судейскую карьеру он начал в 2007 году в чемпионате своей страны.
Приобретенный за годы опыт позволил ему работать на крупных европейских турнирах и международных соревнованиях.
Основная информация
Детали
Судья
Славко Винчич
Страна
Словения
Родной город
Марибор
Год начала карьеры
2007
Финал ЧМ–2026
Испания — Аргентина, 1:0
На своем первом крупном турнире был ассистентом
Первым крупным соревнованием, в котором принял участие Винчич, был чемпионат Европы 2012 года.
Однако на том турнире он работал не главным арбитром, а ассистентом словенского рефери Дамира Скомины. Позже Винчич поднялся до уровня самостоятельного обслуживания крупных матчей.
От простого ассистента до финала чемпионата мира
Шагнувший на большую футбольную арену в качестве ассистента в 2012 году, Винчич спустя 14 лет сумел обслужить финал чемпионата мира и быть признанным лучшим арбитром турнира.
Эта награда может стать одним из самых важных признаний в его многолетней карьере.
А как, по вашему мнению, Славко Винчич отсудил финал ЧМ–2026? Оставляйте свои мысли в комментариях.
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