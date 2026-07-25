Славко Винчич признан лучшим арбитром ЧМ–2026

Словенский рефери Славко Винчич был признан лучшим судьей чемпионата мира 2026 года. Он также обслуживал решающий матч турнира — финал между сборными Испании и Аргентины.

В матче, завершившемся победой Испании со счетом 1:0, судейство Винчича получило высокую оценку. Ему была вручена награда, учрежденная в честь одного из самых авторитетных итальянских арбитров своего времени Джулио Кампанати.

Финал чемпионата мира доверили ему

Славко Винчич отработал главным арбитром на самом важном матче ЧМ–2026 — финале между сборными Испании и Аргентины.

Было отмечено, что в решающем матче, прошедшем под большим давлением, словенский рефери провел встречу на высоком уровне контроля. Испания одержала победу благодаря единственному голу и стала чемпионом мира.

Награда носит имя известного итальянского судьи

Награда, вручаемая лучшему рефери, названа в честь итальянца Джулио Кампанати.

Кампанати долгие годы возглавлял Ассоциацию футбольных арбитров Италии и был известен как один из сильнейших судей своего времени.

Завоевание трофея его имени означает дальнейшее повышение авторитета Винчича в мировом футболе.

Начал карьеру в 2007 году

Славко Винчич родился в словенском городе Марибор. Свою профессиональную судейскую карьеру он начал в 2007 году в чемпионате своей страны.

Приобретенный за годы опыт позволил ему работать на крупных европейских турнирах и международных соревнованиях.

Основная информация Детали Судья Славко Винчич Страна Словения Родной город Марибор Год начала карьеры 2007 Финал ЧМ–2026 Испания — Аргентина, 1:0

На своем первом крупном турнире был ассистентом

Первым крупным соревнованием, в котором принял участие Винчич, был чемпионат Европы 2012 года.

Однако на том турнире он работал не главным арбитром, а ассистентом словенского рефери Дамира Скомины. Позже Винчич поднялся до уровня самостоятельного обслуживания крупных матчей.

От простого ассистента до финала чемпионата мира

Шагнувший на большую футбольную арену в качестве ассистента в 2012 году, Винчич спустя 14 лет сумел обслужить финал чемпионата мира и быть признанным лучшим арбитром турнира.

Эта награда может стать одним из самых важных признаний в его многолетней карьере.

А как, по вашему мнению, Славко Винчич отсудил финал ЧМ–2026? Оставляйте свои мысли в комментариях.